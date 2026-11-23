Экс-глава Зернограда второй раз оспаривает приговор о превышении полномочий
Бывшая глава администрации Зернограда Ирина Полищук пытается пересмотреть вынесенный ей приговор уже во второй раз. Жалоба от 18 ноября поступила в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции.
Летом 2026 года Зерноградский районный суд признал чиновницу виновной в превышении должностных полномочий и назначил ей четыре года колонии общего режима с двухлетним запретом занимать государственные должности. Осужденная с вердиктом не согласилась и обжаловала его, однако в октябре Ростовский областной суд оставил приговор без изменений.
Уголовное преследование экс-чиновницы началось осенью 2024 года, когда ее задержали по подозрению в превышении полномочий.