Летом 2026 года Зерноградский районный суд признал чиновницу виновной в превышении должностных полномочий и назначил ей четыре года колонии общего режима с двухлетним запретом занимать государственные должности. Осужденная с вердиктом не согласилась и обжаловала его, однако в октябре Ростовский областной суд оставил приговор без изменений.