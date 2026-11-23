На границе Ростовской области установят бетатрон за 190 млн рублей
Устройство должно «видеть» сквозь сталь толщиной 320 мм
Ростовский филиал ФГКУ «Росгранстрой» объявил запрос котировок на поставку мобильного инспекционно-досмотрового комплекса стоимостью 190 млн руб. Оборудование поставят на автомобильный пункт пропуска Матвеев Курган — на 20-м километре дороги Матвеев Курган—Авило-Успенка, у административной границы региона. По условиям закупки, поставщик должен привезти комплекс на автомобильном прицепе и выполнить пусконаладочные работы, следует из данных ЕИС.
Заявки принимают с 23 по 30 ноября 2026 года, итоги планируют подвести 1 декабря. Заказчик заложил в контракт аванс в размере 50% — 95 млн руб. Срок исполнения — до 1 февраля 2028 года. Еще 95 млн руб. приходятся на финансирование 2028 года. Контракт предусматривает казначейское сопровождение, гарантию на оборудование не менее 24 месяцев и обеспечение исполнения контракта в размере 9,5 млн руб.
Техническое задание предусматривает бетатрон — ускоритель электронов для рентгеновского досмотра. Энергия пучка должна составлять не менее 9 МэВ, а проникающая способность — не менее 320 мм стали. Для участия поставщик должен иметь лицензию на деятельность с генерирующими источниками ионизирующего излучения. Закупка предусматривает преимущество российским товарам.
Новый мобильный комплекс появится на пункте, где уже работает досмотровое оборудование. В сообщении о ремонте пункта пропуска Росгранстрой указывал, что там установили портальный инспекционно-досмотровый комплекс для сканирования грузов. На сайте ведомства также говорится, что Матвеев Курган входит в число пунктов пропуска, оснащенных портальными комплексами. В другом документе по этому пункту упоминается мобильный комплекс HCV-Mobile производства Smiths Heimann с линейным ускорителем электронов. Таким образом, новая закупка добавит к имеющейся инфраструктуре отдельную мобильную систему на прицепе. Зачем именно заказчику потребовалось дополнительное оборудование и какие транспортные потоки оно должно обслуживать, в опубликованной карточке закупки не объясняется.
Росгранстрой сообщал о создании дополнительных коридоров движения и установке досмотровых систем в Матвеевом Кургане. Ведомство также приводит общий эффект от модернизации 12 автомобильных пунктов: их суммарная пропускная способность, по его данным, выросла с 14,7 тыс. до 35 тыс. машин в сутки.