Новый мобильный комплекс появится на пункте, где уже работает досмотровое оборудование. В сообщении о ремонте пункта пропуска Росгранстрой указывал, что там установили портальный инспекционно-досмотровый комплекс для сканирования грузов. На сайте ведомства также говорится, что Матвеев Курган входит в число пунктов пропуска, оснащенных портальными комплексами. В другом документе по этому пункту упоминается мобильный комплекс HCV-Mobile производства Smiths Heimann с линейным ускорителем электронов. Таким образом, новая закупка добавит к имеющейся инфраструктуре отдельную мобильную систему на прицепе. Зачем именно заказчику потребовалось дополнительное оборудование и какие транспортные потоки оно должно обслуживать, в опубликованной карточке закупки не объясняется.