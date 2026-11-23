Украшение Ростова в Новому году завершат до 5 декабря
Монтаж новогоднего оформления Ростова-на-Дону должен завершиться до 5 декабря. Глава города Александр Скрябин поручил районным администрациям и департаменту ЖКХ обеспечить уборку улиц в праздничные дни, а региональному оператору «ЭкоЦентр» — усилить вывоз бытовых отходов.
По словам Александра Скрябина, в период новогодних праздников необходимо обеспечить бесперебойную работу служб, отвечающих за санитарное состояние города. Он также призвал бизнес следить за чистотой территорий, прилегающих к коммерческим объектам.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в 2026 году на новогоднее оформление Ростова предусмотрели 18,8 млн руб. По итогам торгов стоимость контракта составила около 16,9 млн руб. Годом ранее на праздничное оформление города направили 15,16 млн руб. Таким образом, расходы по сравнению с 2025 годом выросли примерно на 11,5%.