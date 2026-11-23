Контракт на строительство школы на ул. Гагарина, 32 был заключен в январе 2022 года. Его первоначальная стоимость составляла 819,7 млн руб. В декабре 2023 года стороны увеличили цену до 980,5 млн руб. — на 19,6%. Работы были приняты заказчиком по актам на всю эту сумму. Школу завершили и ввели в эксплуатацию в декабре 2024 года.