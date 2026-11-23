Суд отказал подрядчику во взыскании 89 млн рублей за строительство школы в Азове
Арбитражный суд Ростовской области отказал ООО «СМР-1» во взыскании с управления образования администрации Азова 89,4 млн руб. за дополнительные работы при строительстве школы на 600 мест. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Контракт на строительство школы на ул. Гагарина, 32 был заключен в январе 2022 года. Его первоначальная стоимость составляла 819,7 млн руб. В декабре 2023 года стороны увеличили цену до 980,5 млн руб. — на 19,6%. Работы были приняты заказчиком по актам на всю эту сумму. Школу завершили и ввели в эксплуатацию в декабре 2024 года.
После завершения строительства «СМР-1» потребовало дополнительно оплатить 89,4 млн руб. По версии подрядчика, необходимость дополнительных работ возникла из-за недостатков проектно-сметной документации. Компания утверждала, что без этих работ построить и ввести школу в эксплуатацию было невозможно. Управление образования возражало против иска, указывая, что не согласовывало дополнительный объем и не принимало его.
Для проверки доводов подрядчика суд назначал строительно-техническую экспертизу, однако ее проведение прекратили после того, как экспертная организация запросила увеличение стоимости исследования с 188,9 тыс. до 2,5 млн руб. Позднее сам истец отказался от ходатайства об экспертизе.
Суд указал, что подрядчик не представил доказательств согласования дополнительных работ с заказчиком и не подтвердил, что их требовалось выполнить безотлагательно, чтобы избежать повреждения строящегося объекта. Суд также отметил, что увеличение цены контракта еще на 17% сверх уже согласованного повышения противоречило бы ограничениям законодательства о госзакупках.
В результате в удовлетворении иска отказали. С «СМР-1» также взыскали 922,2 тыс. руб. госпошлины. Решение может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде.