Главные новости за 23 ноября. Кубань, Крым, Адыгея
Государственное обвинение запросило для бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки пять лет лишения свободы по делу о мошенничестве. Кроме того, прокурор предложил назначить ему штраф в размере 900 тыс. руб.
Депутат городской думы Краснодара от КПРФ намерен продолжить публикации в Telegram-канале «Красный темник», который 20 ноября был включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
Севастопольский рыбоперерабатывающий комплекс выставили на торги за 74 млн рублей. Продажа проходит в рамках банкротства ООО «ОМАР».
Заслуженный деятель искусств России, режиссер, актер и педагог, создатель Нового театра кукол Краснодара Анатолий Тучков скончался на 79-м году жизни. О его смерти 23 ноября сообщила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.
В Краснодаре произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском и Центральном округах. Причиной стало срабатывание защиты на линиях напряжением 6–10 кВ.
Советский районный суд Краснодара назначил пять суток административного ареста 18-летнему местному жителю, который запускал фейерверки во время оповещения об угрозе атаки беспилотников. Молодого человека признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.
В Краснодарском крае в январе—сентябре 2026 года в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ провели 450 тендеров на поставку техники для сельского и лесного хозяйства. Договоры заключены на 1,1 млрд руб. Это на 21,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В аэропорту Краснодара обслужили 3 млн пассажиров с начала 2026 года. Юбилейная пассажирка вылетела в Москву рейсом SU-1109 авиакомпании «Аэрофлот».
По итогам прошлого года экспортная выручка Краснодарского края от поставок в Египет и Казахстан превысила $650 млн. Объем экспорта в Египет вырос почти на 28%, в Казахстан — на 23%.
В селе Лазурное городского округа Алушта произошел пожар в многоквартирном доме. Площадь возгорания составила 100 кв. м, из здания эвакуировали десять человек.