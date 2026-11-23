Севастопольский рыбоперерабатывающий комплекс выставили на торги за 74 млн рублей
Продажа проходит в рамках банкротства ООО «ОМАР»
Конкурсный управляющий ООО «ОМАР» выставил на открытый аукцион рыбоперерабатывающий комплекс в Севастополе. Начальная цена лота — 74 млн руб., задаток — 14,8 млн руб. Заявки принимают до 25 декабря, торги назначены на 29 декабря 2026 года. Объявление размещено в ЕФРСБ и на площадке Центра дистанционных торгов.
В единый лот вошли шесть зданий на улице Индустриальной, 14-Б, общей площадью около 1,73 тыс. кв. м. Крупнейший объект — рыбоперерабатывающий цех площадью 948,5 кв. м. Также продают холодильник на 527 кв. м, склад на 119,6 кв. м, блок вспомогательных помещений, проходную и мастерскую. Покупатель получит и движимое имущество: вакуумные машины, холодильные камеры с компрессорами и испарителями, оборудование для вяления и копчения рыбы, весы, емкости, тележки, дизель-генератор и электропогрузчик.
Земельный участок под комплексом в лот не включили. ООО «ОМАР» использует его на праве аренды. В сообщении о продаже также указано обременение в виде аренды. Поэтому покупателю предстоит отдельно выяснить условия пользования участком и проверить документы на здания и оборудование. Конкурсный управляющий предлагает изучить выписки из ЕГРН, отчет об оценке, инвентаризационную опись и проект договора купли-продажи.
Аукцион пройдет с открытой подачей ценовых предложений. Организатор установил шаг в 7,4 млн руб., или 10% начальной цены. Победит участник, который предложит наибольшую цену. Покупатель должен будет перечислить деньги в течение 30 дней после подписания договора; задаток зачтут в оплату. Начальную цену определили по отчету компании «Управляющая компания „Руспроминвест“». Оценщик датировал стоимость комплекса 15 октября 2026 года.
Продажа проходит в рамках банкротства ООО «ОМАР». Арбитражный суд Севастополя признал компанию несостоятельной и открыл конкурсное производство до 15 октября 2026 года. В решении суда сказано, что участники дела не представили достаточных доказательств для введения реабилитационной процедуры, а кредиторы не приняли решение о мировом соглашении. Дело № А84-1971/2024 началось с заявлений двух индивидуальных предпринимателей; в ноябре 2024 года суд ввел в отношении компании наблюдение.
У производственной базы есть и более ранняя кредитная история. В судебном споре 2022 года перечислены те же здания по адресу на Индустриальной улице: тогда ООО «ОМАР» добивалось снятия ипотечного обременения, возникшего на основании кредитных договоров 2010 года с Украинским бизнес-банком. Судебный акт подтверждает существование спора о старом залоге, но сам по себе не устанавливает связь этого долга с нынешним банкротством.