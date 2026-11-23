У производственной базы есть и более ранняя кредитная история. В судебном споре 2022 года перечислены те же здания по адресу на Индустриальной улице: тогда ООО «ОМАР» добивалось снятия ипотечного обременения, возникшего на основании кредитных договоров 2010 года с Украинским бизнес-банком. Судебный акт подтверждает существование спора о старом залоге, но сам по себе не устанавливает связь этого долга с нынешним банкротством.