Государственное обвинение запросило для бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки пять лет лишения свободы по делу о мошенничестве. Кроме того, прокурор предложил назначить ему штраф в размере 900 тыс. руб. и запретить занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение трех лет. Об этом сообщает ТАСС из зала Динского районного суда.