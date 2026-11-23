Бывшему вице-губернатору Кубани Коробке запросили 5 лет
Государственное обвинение запросило для бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки пять лет лишения свободы по делу о мошенничестве. Кроме того, прокурор предложил назначить ему штраф в размере 900 тыс. руб. и запретить занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение трех лет. Об этом сообщает ТАСС из зала Динского районного суда.
По версии следствия, в ноябре 2025 года господин Коробка предложил застройщику за вознаграждение содействовать изменению вида разрешенного использования земельного участка в Динском районе. Речь шла о переводе территории из промышленной зоны в категорию земель, предназначенных для строительства многоквартирных домов. Застройщик перечислил 15 млн руб. на счет подконтрольной бывшему чиновнику организации «Первореченский спортивный клуб». Следствие считает, что господин Коробка не выполнил взятые на себя обязательства и похитил полученные средства.
В апреле Ленинский районный суд Краснодара отправил Андрея Коробку под стражу на время предварительного следствия. Позднее он был освобожден от должности в связи с утратой доверия. В октябре Краснодарский краевой суд смягчил ему меру пресечения, заменив заключение под стражу подпиской о невыезде.
Как писал «Ъ-Кубань», бывший вице-губернатор признал вину и раскаялся в содеянном. В свою очередь застройщик Сиябанд Намоев сообщил суду, что ущерб полностью возмещен родственниками обвиняемого, и попросил не назначать строгого наказания.