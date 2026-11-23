Краснодарца арестовали за запуск фейерверка во время угрозы БПЛА
Советский районный суд Краснодара назначил пять суток административного ареста 18-летнему местному жителю, который запускал фейерверки во время оповещения об угрозе атаки беспилотников. Молодого человека признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, передает объединенная пресс-служба судов Кубани.
Как установил суд, инцидент произошел около часа ночи 20 ноября 2026 года. В момент, когда в городе действовало оповещение об угрозе атаки БПЛА, молодой человек запускал в небо пиротехнические изделия. На замечания очевидцев он не отреагировал и продолжил использовать фейерверки.
В ходе судебного заседания житель Краснодара полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он также извинился за необдуманный поступок.
Суд квалифицировал действия молодого человека как нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Ему назначено наказание в виде административного ареста на пять суток.