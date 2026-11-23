Как установил суд, инцидент произошел около часа ночи 20 ноября 2026 года. В момент, когда в городе действовало оповещение об угрозе атаки БПЛА, молодой человек запускал в небо пиротехнические изделия. На замечания очевидцев он не отреагировал и продолжил использовать фейерверки.