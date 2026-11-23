Александр Сафронов после признания его канала иноагентом продолжит вести ресурс
Депутат городской думы Краснодара от КПРФ намерен продолжить публикации в Telegram-канале «Красный темник», который 20 ноября был включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Об этом парламентарий сообщил «Ъ». По его словам, решение ведомства стало для него неожиданным: ранее он не получал предупреждений относительно содержания публикаций.
Telegram-канал «Красный темник» (включен Минюстом в реестр иностранных агентов) существует с 2017 года и насчитывает более 9,9 тыс. подписчиков. В нем публикуются материалы парламентария и других авторов. Основные темы — городские проблемы Краснодара и нарушения избирательного законодательства, о которых депутат сообщает в период кампаний. Среди последних заметных сюжетов — планы городских властей построить храм в зеленой зоне на набережной Кубани. Против этой инициативы выступает часть жителей микрорайона.
В Минюсте пояснили, что канал распространяет недостоверную информацию о деятельности российских органов власти, призывает к участию в несанкционированных акциях и митингах, а также публикует материалы иностранных агентов. Депутат предположил, что претензии ведомства могут быть связаны со старыми публикациями, в которых упоминались лица, впоследствии получившие статус иноагента. При этом обвинения в распространении недостоверных сведений депутат отверг, заявив, что считает все опубликованные в канале данные достоверными.