В Минюсте пояснили, что канал распространяет недостоверную информацию о деятельности российских органов власти, призывает к участию в несанкционированных акциях и митингах, а также публикует материалы иностранных агентов. Депутат предположил, что претензии ведомства могут быть связаны со старыми публикациями, в которых упоминались лица, впоследствии получившие статус иноагента. При этом обвинения в распространении недостоверных сведений депутат отверг, заявив, что считает все опубликованные в канале данные достоверными.