Умер создатель Нового театра кукол Краснодара Анатолий Тучков
Заслуженный деятель искусств России, режиссер, актер и педагог, создатель Нового театра кукол Краснодара Анатолий Тучков скончался на 79-м году жизни. О его смерти 23 ноября сообщила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.
По ее словам, господин Тучков посвятил театру более 50 лет, поставив спектакли, которые пользовались популярностью у нескольких поколений зрителей. Его творчество и педагогическая деятельность оставили заметный след в культурной жизни Кубани, отметила министр.
Виктория Лапина выразила соболезнования родным и близким режиссера, его коллегам и ученикам.