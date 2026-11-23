Кубанские компании экспортировали в Египет и Казахстан продукцию на сумму более $650 млн
По итогам прошлого года экспортная выручка Краснодарского края от поставок в Египет и Казахстан превысила $650 млн. Объем экспорта в Египет вырос почти на 28%, в Казахстан — на 23%. Об этом рассказала руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона Юлия Приходько, сообщает пресс-служба департамента.
Египет и Казахстан остаются крупнейшими импортерами кубанской продукции, преимущественно несырьевой. Египет закупает в крае черные металлы и изделия из них, овощи и корнеплоды, электрические машины и оборудование. В Казахстан поставляют удобрения, продукты переработки овощей и фруктов, пищевые продукты, жиры и масла, кондитерские изделия.
По данным департамента, в Краснодарский край прибыли предприниматели из этих стран, заинтересованные в закупках региональной продукции. Египетские компании ищут поставщиков строительных и отделочных материалов, медицинского оборудования и материалов, фармацевтической продукции. Казахстанские предприятия заинтересованы в пиломатериалах, оборудовании для овощехранилищ, строительных материалах, металлоконструкциях, модульных зданиях и быстровозводимых конструкциях.
В течение четырех дней для зарубежных предпринимателей проведут переговоры с кубанскими компаниями и организуют посещение местных производств. Закупочную сессию проводят региональный Центр поддержки экспорта и департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».