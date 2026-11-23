По итогам прошлого года экспортная выручка Краснодарского края от поставок в Египет и Казахстан превысила $650 млн. Объем экспорта в Египет вырос почти на 28%, в Казахстан — на 23%. Об этом рассказала руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона Юлия Приходько, сообщает пресс-служба департамента.