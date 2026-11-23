Госзакупки техники для сельского и лесного хозяйства Кубани сократились на 21%
В Краснодарском крае в январе-сентябре 2026 года в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ провели 450 тендеров на поставку техники для сельского и лесного хозяйства. Договоры заключены на 1,1 млрд руб. Это на 21,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1,4 млрд руб. — за аналогичный период прошлого года). Об этом «Ъ-Кубань» сообщили эксперты РТС-тендер (входит в российскую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС) со ссылкой на данные Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС).
При этом увеличиваются закупки специализированной техники для АПК. В частности, за 9 месяцев 2026 года объем закупок машин и оборудования для обработки почвы (плуги, бороны, сеялки, разбрасыватели удобрений и другие) составил 155 млн руб. (136 млн руб. — за аналогичный период прошлого года). Машин для уборки урожая (косилки, сеноуборочные, клубнеуборочные и другие) приобрели на 423 млн руб. (383 млн — годом ранее).
«Текущее снижение не означает общего спада, а связано с циклом поставок техники для агропромышленного комплекса (АПК): он составляет три-пять лет и отличается по видам оборудования. Пик закупок в регионе пришелся на 2024 год, когда техники для АПК приобрели на 2,3 млрд руб., 25% из них пришлось на поставки тракторов. В этом году на тракторы приходится около 10%, а акцент — на специальное и дополнительное оборудование, ремонт и запчасти. В 2027-2028 годах объем закупок сельскохозяйственной техники возобновит рост и может достичь 2,5-3 млрд руб.»,— прокомментировали эксперты РТС-тендер.
На Кубани спрос на сельхозтехнику сокращается второй год подряд. Генеральный директор компании ООО «Агри Партс Рус» Максим Белопухов считает, что закупку техники для АПК тормозят дорогие кредиты, инфляция и невозможность заранее посчитать затраты и понимать, как быстро машина вернется в поле после неисправности. «Проблема в том, что решение о покупке новой техники аграрии принимают изолированно от ее будущего обслуживания. Они смотрят прежде всего на цену машины, а не на полную стоимость владения. Не выясняют, какие комплектующие есть в России, сколько придется ждать сложный узел, кто выполнит ремонт и какие обязательства поставщик закрепляет в договоре. В итоге доступная по цене машина не приносит выгоды — экономия оборачивается простоями»,— отметил эксперт.
Подробнее о том, почему в 2026 году в Краснодарском крае снизился спрос на сельскохозяйственную технику и оборудование — в материале «Поле перемен».