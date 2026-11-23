На Кубани спрос на сельхозтехнику сокращается второй год подряд. Генеральный директор компании ООО «Агри Партс Рус» Максим Белопухов считает, что закупку техники для АПК тормозят дорогие кредиты, инфляция и невозможность заранее посчитать затраты и понимать, как быстро машина вернется в поле после неисправности. «Проблема в том, что решение о покупке новой техники аграрии принимают изолированно от ее будущего обслуживания. Они смотрят прежде всего на цену машины, а не на полную стоимость владения. Не выясняют, какие комплектующие есть в России, сколько придется ждать сложный узел, кто выполнит ремонт и какие обязательства поставщик закрепляет в договоре. В итоге доступная по цене машина не приносит выгоды — экономия оборачивается простоями»,— отметил эксперт.