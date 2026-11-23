В Центральном округе обесточены еще 18 трансформаторных подстанций. Отключение затронуло 31 улицу, переулок и линию. Среди них — Адыгейская Набережная, Вишняковой, Воронежская, КИМ, Ставропольская, а также Адыгейский, Дубинский и Константиновский переулки.