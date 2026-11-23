Более 40 улиц остались без света в Прикубанском округе и центре Краснодара
В Краснодаре произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском и Центральном округах. Причиной стало срабатывание защиты на линиях напряжением 6–10 кВ, сообщили в ЕДДС города.
В Прикубанском округе отключены 36 трансформаторных подстанций. Без электричества остались жители 14 улиц, в том числе Большевистской, Грушовой, Ейского шоссе, Зиповской, Российской и Ростовского шоссе.
В Центральном округе обесточены еще 18 трансформаторных подстанций. Отключение затронуло 31 улицу, переулок и линию. Среди них — Адыгейская Набережная, Вишняковой, Воронежская, КИМ, Ставропольская, а также Адыгейский, Дубинский и Константиновский переулки.
Таким образом, в двух округах без электроснабжения остались территории по 45 адресам. На местах работают аварийные бригады.