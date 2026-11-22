На фоне роста задолженности власти регионов рассчитывают увеличить расходы на обслуживание долгов в 2027 году. В частности, по сравнению с бюджетами на текущий год, на юге Тюменской области траты на госдолг намерены увеличить с 7,3 млрд до 18,9 млрд руб., в Югре — с 10,7 млрд до 21 млрд руб., на Ямале — с 11,9 млрд до 13 млрд руб. С этим, расходы на образование, спорт и национальную экономику во всех трех регионах могут быть сокращены.