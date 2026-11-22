Госдолг регионов «тюменской матрешки» превысил 200 млрд рублей
Общий размер задолженности Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, увеличился со 187,7 млрд руб. в октябре до 206,8 млрд руб. в ноябре, следует из опубликованного документа на сайте Министерства финансов РФ. В частности, за месяц госдолг юга Тюменской области возрос с 54 млрд до 60,4 млрд руб., Югры — с 81,4 млрд до 91,4 млрд руб., Ямала — с 52,3 млрд до 54 млрд руб.
Размер задолженности регионов «тюменской матрешки» в ноябре стал наибольшим за все время с конца 2025 года, когда субъекты начали активно брать взаймы. Тогда общий госдолг Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, возрос с 31,8 млрд руб. в ноябре до 61,4 млрд руб. в декабре, а в январе 2026 года он уже достиг 155,9 млрд руб.
В течение 2026 года размер долга трех регионов не опускался ниже 145,5 млрд руб. Меньше всего юг Тюменской области (39,3 млрд руб.) и ЯНАО (47,1 млрд руб.) были должны в феврале, ХМАО (57,3 млрд руб.) — в апреле. Максимальных показателей по объему задолженности каждый из регионов достиг в ноябре. Госдолг юга Тюменской области растет непрерывно с августа (тогда он составлял 40,8 млрд руб.), ХМАО — с сентября (76,3 млрд руб.), ЯНАО — с июля (49,4 млрд руб.).
На фоне роста задолженности власти регионов рассчитывают увеличить расходы на обслуживание долгов в 2027 году. В частности, по сравнению с бюджетами на текущий год, на юге Тюменской области траты на госдолг намерены увеличить с 7,3 млрд до 18,9 млрд руб., в Югре — с 10,7 млрд до 21 млрд руб., на Ямале — с 11,9 млрд до 13 млрд руб. С этим, расходы на образование, спорт и национальную экономику во всех трех регионах могут быть сокращены.
Лидирующую позицию по размеру задолженности среди шести регионов Уральского федерального округа (УрФО) с октября 2025 года занимает Челябинская область (в ноябре показатель субъекта составил 105 млрд руб.). Наименьший объем госдолга у Курганской области — 7 млрд руб.
На протяжении многих лет первое место по размеру задолженности в УрФО занимала Свердловская область, однако с начала 2025 года власти сократили ее с 92,6 млрд до 72,3 млрд руб. в августе-октябре. В начале ноября госдолг Среднего Урала увеличился до 72,8 млрд руб., однако позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин снизил его до 64 млрд руб. в связи со списанием долгов на 8,3 млрд руб. по бюджетным кредитам. Губернатор Денис Паслер ранее пообещал депутатам областного Заксобрания, что он намерен сокращать объем задолженности и в 2027 году в условиях снижения доходов бюджета региона по сравнению с 2026-м на 26,4 млрд руб. и роста дефицита казны до 46 млрд руб.