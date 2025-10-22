Средний Урал уступил лидерство по объему госдолга в УрФО Челябинской области

Свердловская область с государственным долгом в 82,6 млрд руб. уступила первенство по размеру задолженности среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) Челябинской области с показателем в 89,3 млрд руб., следует из данных Министерства финансов РФ на начало октября. В частности, Средний Урал обязан выплатить 15,3 млрд руб. по ценным бумагам и 67,2 млрд руб. по бюджетным кредитам, Южный Урал — 2,8 млрд руб. по ценным бумагам и 85,3 млрд руб. по бюджетным кредитам. В сентябре задолженность Свердловской области также составляла 82,6 млрд руб., Челябинской области — 76,3 млрд руб.

Правительство Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Среди российских регионов Свердловская область занимает 10 место по объему госдолга. По данным Минфина, регион уступает Москве (184,2 млрд руб.), Московской области (169,1 млрд руб.), Нижегородской области (175,1 млрд руб.), Краснодарскому краю (108,6 млрд), Кемеровской области (108,2 млрд руб.), Архангельской области (107,8 млрд руб.), республике Татарстан (99,1 млрд руб.), Новосибирской области (94,1 млрд руб.) и Челябинской области (89,3 млрд руб.). В августе-сентябре Свердловская область занимала девятое место в рейтинге, в июле — восьмое, в апреле — шестое.

В тройку регионов-лидеров УрФО по размеру задолженности помимо Среднего и Южного Урала вошла Курганская область — 15,4 млрд руб. Среди регионов «тюменской матрешки» госдолг Ханты-Мансийского автономного округа составил 11 млрд руб., Тюменской области — 10,3 млрд руб., Ямало-Ненецкого автономного округа — 7,9 млрд руб.

Глава Свердловской области Денис Паслер в апреле подчеркнул, что власти перестанут наращивать сумму долговых обязательств и начнут сокращать ее. В июле он заверил председателя правительства РФ Михаила Мишустина, что потратит списанные 33 млрд руб. из госдолга региона на тот момент в 92 млрд руб. на развитие ЖКХ, транспорта, дорожной инфраструктуры и на переселение свердловчан из ветхого аварийного жилья.

