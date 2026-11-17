Денис Паслер пообещал не наращивать госдолг Свердловской области в 2027 году
Власти Свердловской области продолжат снижать государственный долг региона в 2027 году в условиях снижения доходов бюджета Среднего Урала по сравнению с 2026 годом на 26,4 млрд руб. и роста дефицита казны до 46 млрд руб., рассказал губернатор Денис Паслер в ходе пресс-подхода в Законодательном собрании. Он заверил, что нехватка средств не говорит о том, что областное правительство будет «наращивать госдолг и привлекать коммерческие кредиты».
«Был дефицит и в 2026 году (32 млрд руб.— "Ъ-Урал"), но при этом мы никаких заимствований не производили, у нас госдолг снижался и еще снизится. В прошлом году было более 150 млрд руб., сейчас уже 70 млрд руб. с лишним, и мы продолжим его снижать, чтобы устойчивость областного бюджета была высокой»,— сказал господин Паслер.
Губернатор подчеркнул, что со снижением госдолга в 2027 году может сократиться и дефицит региональной казны. «Ряд министерств конструктивно поработал с затратами, и по итогам года (2026-го.— "Ъ-Урал") у нас будет снижение в два раза. Дефицит бюджета — история управляемая, он нас не должен пугать»,— добавил он.
Свердловская область на протяжении многих лет занимала первое место по размеру госдолга среди шести регионов Уральского федерального округа (УрФО), однако с начала 2025 года власти сократили его с 92,6 млрд до 72,3 млрд руб. В данный момент Средний Урал уступает лидерство по объему задолженности ХМАО (81,4 млрд руб.) и Челябинской области (106,2 млрд руб.), однако опережает Курганскую область (7 млрд руб.), ЯНАО (52,3 млрд руб.) и Тюменскую область (54 млрд руб.).
Депутаты Заксобрания во вторник впервые с 2008 года утвердили в первом чтении проект бюджета Свердловской области на следующий год, который по размеру доходов и расходов уступает актуальному документу. Так, объем поступлений в 2027 году может быть снижен с 506,9 млрд до 480,5 млрд руб., а размер трат сокращен с 538,9 млрд до 526,5 млрд руб. В региональном правительстве заверили, что нашли средства на выполнение «всех социальных обязательств». Власти добавили, что к третьему чтению в декабре рассчитывают на изменение параметров документа в положительную сторону.