В Тюменской области урежут траты на образование, нацполитику и спорт в 2027 году
Образование (с 56,7 млрд до 49,1 млрд руб.). Траты на общее образование рассчитывают снизить с 31,8 млрд до 25,8 млрд руб., на дошкольное образование — с 7,6 млрд до 7,5 млрд руб. Поддержку среднего профессионального образования намерены увеличить с 8,6 млрд до 9 млрд руб., дополнительного образования — с 523,1 млн до 846,3 млн руб.;
Национальную политику (с 36,2 млрд до 35,3 млрд руб.). Расходы на дорожное хозяйство сократят с 19,9 млрд до 19,4 млрд руб., сельское хозяйство и рыболовство — с 2,8 млрд до 2,2 млрд руб., лесное хозяйство — с 2,2 млрд до 1,7 млрд руб. На транспорт в правительстве планируют увеличить объем выделяемых средств с 5,2 млрд до 5,5 млрд руб.;
Общегосударственные вопросы (с 10,3 млрд до 9,5 млрд руб.). На выплаты губернатору Александру Моору будет вновь выделено 30,8 млн руб., как и в 2026-м, а расходы на зарплаты депутатов Тюменской областной думы возрастут с 273,3 млн до 284,1 млн руб. Председатель регионального парламента Фуат Сайфитдинов заработает 32 млн руб. вместо 31,9 млн руб. в 2026-м.;
Физическую культуру и спорт (с 5,1 млрд до 5 млрд руб.). Траты на спорт высших достижений снизят с 4,1 млрд до 3,9 млрд руб., а на массовый спорт — увеличат с 997,4 млн до 1 млрд руб.;
Культуру и кинематограф — с 3,5 млрд до 3,4 млрд руб.;
СМИ — с 1,4 млрд до 1,2 млрд руб.
Социальную политику (с 101,8 млрд до 108,5 млрд руб.). Траты на социальное обеспечение населения возрастут с 58,8 млрд до 59,3 млрд руб., на охрану семьи и детства — с 35,8 млрд до 41,6 млрд руб., на социальное обслуживание населения — с 5,4 млрд до 5,6 млрд руб. Поддержка пенсионного обеспечения будет сокращена с 737,4 млн до 731,6 млн руб.;
Здравоохранение (с 27,5 млрд до 29,5 млрд руб.). Расходы на стационарную медицинскую помощь увеличатся с 11,4 млрд до 14,3 млрд руб., на скорую медицинскую помощь — с 605,5 млн до 641,8 млн руб., а на амбулаторную помощь — снизятся с 9 млрд до 8,6 млрд руб.;
Обслуживание госдолга (с 7,3 млрд до 18,9 млрд руб.). По данным Министерства финансов РФ, задолженность Тюменской области непрерывно росла с 40,8 млрд руб. в августе до 54 млрд руб. в октябре. Госдолг достиг максимального размера с момента, когда регион начал активно брать взаймы в конце 2025 года;
ЖКХ (с 7,2 млрд до 8 млрд руб.). Траты на коммунальное хозяйство возрастут с 3,2 млрд до 4,1 млрд руб., а на жилищное хозяйство сократятся с 2,4 млрд до 2,2 млрд руб., на благоустройство — с 455,1 млн до 308,3 млн руб.;
Национальную безопасность и правоохранительную деятельность (с 1,7 млрд до 2,2 млрд руб.). Расходы на защиту населения и территории от ЧС увеличат с 1,3 млрд до 1,4 млрд руб., на «другие вопросы» в соответствующей сфере — с 347,1 млн до 718,5 млн руб.;
Охрану окружающей среды — с 591,1 млн до 790,3 млн руб.
Бюджет Тюменской области на 2026 год был изначально утвержден с параметрами 253,2 млрд руб. по доходам и 288,8 млрд руб. по расходам. В начале октября Тюменская областная дума приняла поправки в документ, согласно которым доходы региона увеличились до 254,8 млрд руб. (на 0,6%), а расходы сократились до 279,3 млрд руб. (на 3,3%). Размер дефицита бюджета снизился с 35,5 млрд до 24,5 млрд руб. Депутаты признали, что нагрузка на казну возрастет, поскольку новые кредиты пойдут «не на развитие, инвестиции и социальные программы, а на обслуживание предыдущих обязательств». По данным Министерства финансов РФ, госдолг Тюменской области непрерывно рос с 40,8 млрд руб. в августе до 54 млрд руб. в октябре. Задолженность региона достигла максимального размера с конца 2025 года, когда субъект начал активно брать взаймы.