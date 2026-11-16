В Тюменской области урежут траты на образование, нацполитику и спорт в 2027 году

Социальную политику (с 101,8 млрд до 108,5 млрд руб.). Траты на социальное обеспечение населения возрастут с 58,8 млрд до 59,3 млрд руб., на охрану семьи и детства — с 35,8 млрд до 41,6 млрд руб., на социальное обслуживание населения — с 5,4 млрд до 5,6 млрд руб. Поддержка пенсионного обеспечения будет сокращена с 737,4 млн до 731,6 млн руб.;

Здравоохранение (с 27,5 млрд до 29,5 млрд руб.). Расходы на стационарную медицинскую помощь увеличатся с 11,4 млрд до 14,3 млрд руб., на скорую медицинскую помощь — с 605,5 млн до 641,8 млн руб., а на амбулаторную помощь — снизятся с 9 млрд до 8,6 млрд руб.;

Обслуживание госдолга (с 7,3 млрд до 18,9 млрд руб.). По данным Министерства финансов РФ, задолженность Тюменской области непрерывно росла с 40,8 млрд руб. в августе до 54 млрд руб. в октябре. Госдолг достиг максимального размера с момента, когда регион начал активно брать взаймы в конце 2025 года;

ЖКХ (с 7,2 млрд до 8 млрд руб.). Траты на коммунальное хозяйство возрастут с 3,2 млрд до 4,1 млрд руб., а на жилищное хозяйство сократятся с 2,4 млрд до 2,2 млрд руб., на благоустройство — с 455,1 млн до 308,3 млн руб.;

Национальную безопасность и правоохранительную деятельность (с 1,7 млрд до 2,2 млрд руб.). Расходы на защиту населения и территории от ЧС увеличат с 1,3 млрд до 1,4 млрд руб., на «другие вопросы» в соответствующей сфере — с 347,1 млн до 718,5 млн руб.;