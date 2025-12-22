Регионы «тюменской матрешки» за месяц увеличили госдолг на 92%

Общий размер задолженности Тюменской области, Ханты-Мансийского (ХМАО-Югра) и Ямало-Ненецкого автономных округов (ЯНАО) возрос с 31,8 млрд руб. в ноябре до 61,4 млрд руб. в декабре (в 1,92 раза), следует из опубликованного документа на сайте Министерства финансов РФ. В частности, госдолг юга Тюменской области увеличился с 12,8 млрд до 29,6 млрд руб., Югры — с 11 млрд до 21,9 млрд руб., Ямала — с 7,9 млрд до 9,7 млрд руб.

Согласно данным Минфина, другие регионы Уральского федерального округа (УрФО) сократили общий размер госдолга с 187,7 млрд до 178,2 млрд руб. (на 5,03%). В частности, госдолг Челябинской области снизился с 90,3 млрд до 88,5 млрд руб., Свердловской области — с 81,5 млрд до 77,9 млрд руб., Курганской области — с 15,8 млрд до 11,6 млрд руб.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что для покрытия дефицита бюджета региона на 2026 год в 35,5 млрд руб. власти намерены привлечь кредитные средства. «Долгие годы мы обходились без заимствований, жили всегда на свои. Дефицит бюджета 2024 года был погашен без привлечения коммерческих кредитов. В 2025 году мы начали осторожно использовать кредитный инструмент»,— пояснил он.

Глава ХМАО Руслан Кухарук не исключил новые сокращения расходов бюджета Югры в связи с «трудным временем», которое «уже наступило». «Я не исключаю, что это только первый подход к оптимизации наших затрат. Мы проанализировали все то, что связано с теми объектами, которые носят масштабный характер, но которые сегодня не являются первоочередными, и расставили приоритеты»,— подчеркнул он.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отмечал, что власти могут оптимизировать расходы региона и «растянуть» реализацию ряда проектов с одного года до двух-трех лет для снижения текущей нагрузки на окружную казну. С этим он подчеркнул, что в правительстве не отказываются от намерений создать «все объекты, которые больше всего ждут жители». «Эти проекты будут работать в последующем 30-50 лет. Наши возможности увеличатся, и на этот прирост можно рассчитывать и занимать средства в виде облигаций, которые мы выпустили не так давно»,— пояснил господин Артюхов.

Василий Алексеев