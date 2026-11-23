Причиной угрозы стало сочетание исключительно высоких приливов, штормового нагона и расширения необычно теплой морской воды. По прогнозу, на водомерном посту Сан-Франциско во вторник утром уровень составит около 256 см, а в среду — около 262 см при рекорде почти в 264 см. Сильные дожди могут усугубить затопления.