Сан-Франциско предупредили о риске наводнения, близкого к рекорду 1983 года
Сан-Франциско угрожает наводнение с уровнем воды, близким к рекорду января 1983 года, предупредила Национальная метеорологическая служба США. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации ведомства, наибольшая опасность ожидается во вторник и среду. В уязвимых прибрежных районах глубина затопления может составить около 85 см. Для берегов заливов Сан-Франциско и Сан-Пабло предупреждение действует с утра 23 ноября до 16:00 26 ноября — Дня благодарения.
Причиной угрозы стало сочетание исключительно высоких приливов, штормового нагона и расширения необычно теплой морской воды. По прогнозу, на водомерном посту Сан-Франциско во вторник утром уровень составит около 256 см, а в среду — около 262 см при рекорде почти в 264 см. Сильные дожди могут усугубить затопления.
Мэр Сан-Франциско Дэниел Лури призвал жителей по возможности отказаться от необязательных поездок на время действия предупреждения.