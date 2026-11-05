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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Урал

В Югре сократят траты на медицину, образование и ЖКХ на 38 млрд руб. в 2027 году

Объем расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) на 2027 год может составить 438,7 млрд руб., что на 67 млрд руб. меньше ожидаемого размера трат окружной казны в 2026 году (505,8 млрд руб.), следует из проекта главного финансового документа региона. Депутаты думы ХМАО приступят к его рассмотрению и корректировке в течение ноября.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно проекту бюджета на 2027 год, объем расходов по сравнению с 2026 годом будет сокращен на:

  • Образование (со 130,7 млрд до 116,2 млрд руб.). Траты на общее образование снизятся с 26,1 млрд до 24,4 млрд руб., среднее профессиональное образование — с 11,3 млрд до 10,9 млрд руб., высшее образование — с 6,7 млрд до 5,9 млрд руб., дополнительное образование детей — с 694,2 млн до 641,9 млн руб., дошкольное образование — с 530 млн до 579,6 млн руб. Расходы на «другие вопросы в области образования» также будут сокращены с 84 млрд до 72,5 млрд руб.;

  • Социальную политику (со 126,7 млрд до 96 млрд руб.). Траты на социальное обеспечение населения будут снижены с 76,3 млрд до 49,2 млрд руб., охрану семьи и детства — с 33,1 млрд до 30,7 млрд руб., пенсионное обеспечение — с 3,9 млрд до 2,7 млрд руб. Больше средств, по сравнению с 2026 годом, получит социальное обслуживание населения: рост составит с 11,3 млрд до 11,6 млрд руб.;

  • Здравоохранение (с 78,2 млрд до 64,8 млрд руб.). Расходы на стационарную медицинскую помощь будут сокращены с 27,9 млрд до 21,9 млрд руб., на амбулаторную помощь — с 26,2 млрд до 24,3 млрд руб., на скорую медицинскую помощь — с 4,1 млрд до 3,8 млрд руб.;

  • Национальную экономику (с 59 млрд до 52,9 млрд руб.). Траты на дорожное хозяйство планируется сократить с 32,3 млрд до 26,4 млрд руб., лесное хозяйство — с 3,9 млрд до 3,7 млрд руб. На транспорт власти намерены увеличить объем выделяемых средств с 10,6 млрд до 10,8 млрд руб.;

  • Общегосударственные вопросы (с 30,3 млрд до 19,3 млрд руб.). Расходы на функционирование губернатора Руслана Кухарука будут снижены с 24,1 млн до 22,9 млн руб., на зарплату председателя думы ХМАО Бориса Хохрякова — с 23,4 млн до 20,3 млн руб., однако на выплаты депутатскому корпусу окружного парламента они увеличатся с 212,5 млн до 221,5 млн руб.;

  • ЖКХ (с 29,6 млрд до 18,6 млрд руб.). Траты на жилищное хозяйство рассчитывают сократить с 16 млрд до 10,2 млрд руб., на коммунальное — с 10,4 млрд до 6,5 млрд руб., на благоустройство — с 2 млрд до 1,1 млрд руб.;

  • Физическую культуру и спорт (с 11,9 млрд до 9 млрд руб.). Расходы на массовый спорт планируют снизить с 3 млрд до 2,1 млрд руб., на спорт высших достижений — с 8,5 млрд до 6,7 млрд руб.;

  • Национальную безопасность и правоохранительную деятельность (с 5,9 млрд до 5,5 млрд руб.). Траты на защиту населения и территории от ЧС намерены снизить с 5,3 млрд до 4,7 млрд руб.;

  • Охрану окружающей среды — с 2,3 млрд до 1,7 млрд руб.;

  • СМИ — с 1,6 млрд до 1,1 млрд руб.

Согласно документу, траты по сравнению с 2026-м будут увеличены на:

  • Обслуживание госдолга (с 10,7 млрд до 21 млрд руб.). По данным Министерства финансов РФ, размер задолженности Югры в октябре достиг максимального показателя в 81,4 млрд руб. с момента, когда регион начал активно брать взаймы в конце 2025 года;

  • Культуру и кинематограф — с 4 млрд до 4,3 млрд руб.

Правительство ХМАО завершило разработку бюджета региона на 2027 год в конце октября, доходы Югры по сравнению с 2026-м возрастут всего на 7,7 млрд руб.: с 411,2 млрд до 419 млрд руб. Губернатор Руслан Кухарук пояснил на пресс-конференции, что изначально власти планировали привлечь в казну 439,6 млрд руб. и потратить из нее 481,6 млрд руб., однако позже решили скорректировать параметры главного финансового документа, чтобы дефицит составил 19,7 млрд руб. вместо 41,9 млрд руб. Глава региона предостерег, что в случае наращивания нехватки средств бремя обслуживания долга «может стать существенным» для ХМАО. «Оптимизируем расходную часть, отдавая приоритет как раз тем направлениям, которые для нас являются незыблемыми — это все то, что связано с социальными обязательствами»,— сказал губернатор в конце октября.

Бюджет Югры на 2026 год изначально был утвержден с параметрами 419,6 млрд руб. по доходам и 476 млрд руб. по расходам. В начале октября парламентарии одобрили поправки в документ, согласно которым прогнозируемый объем поступлений снизился до 411,2 млрд руб. (на 8,2 млрд руб.), а размер трат — возрос до 505,8 млрд руб. (на 29,1 млрд руб.). По итогам года дефицит окружной казны должен составить 94,5 млрд руб. вместо ранее запланированных 57,1 млрд руб.

Василий Алексеев