В Югре сократят траты на медицину, образование и ЖКХ на 38 млрд руб. в 2027 году

Образование (со 130,7 млрд до 116,2 млрд руб.). Траты на общее образование снизятся с 26,1 млрд до 24,4 млрд руб., среднее профессиональное образование — с 11,3 млрд до 10,9 млрд руб., высшее образование — с 6,7 млрд до 5,9 млрд руб., дополнительное образование детей — с 694,2 млн до 641,9 млн руб., дошкольное образование — с 530 млн до 579,6 млн руб. Расходы на «другие вопросы в области образования» также будут сокращены с 84 млрд до 72,5 млрд руб.;

Социальную политику (со 126,7 млрд до 96 млрд руб.). Траты на социальное обеспечение населения будут снижены с 76,3 млрд до 49,2 млрд руб., охрану семьи и детства — с 33,1 млрд до 30,7 млрд руб., пенсионное обеспечение — с 3,9 млрд до 2,7 млрд руб. Больше средств, по сравнению с 2026 годом, получит социальное обслуживание населения: рост составит с 11,3 млрд до 11,6 млрд руб.;

Здравоохранение (с 78,2 млрд до 64,8 млрд руб.). Расходы на стационарную медицинскую помощь будут сокращены с 27,9 млрд до 21,9 млрд руб., на амбулаторную помощь — с 26,2 млрд до 24,3 млрд руб., на скорую медицинскую помощь — с 4,1 млрд до 3,8 млрд руб.;

Национальную экономику (с 59 млрд до 52,9 млрд руб.). Траты на дорожное хозяйство планируется сократить с 32,3 млрд до 26,4 млрд руб., лесное хозяйство — с 3,9 млрд до 3,7 млрд руб. На транспорт власти намерены увеличить объем выделяемых средств с 10,6 млрд до 10,8 млрд руб.;

Общегосударственные вопросы (с 30,3 млрд до 19,3 млрд руб.). Расходы на функционирование губернатора Руслана Кухарука будут снижены с 24,1 млн до 22,9 млн руб., на зарплату председателя думы ХМАО Бориса Хохрякова — с 23,4 млн до 20,3 млн руб., однако на выплаты депутатскому корпусу окружного парламента они увеличатся с 212,5 млн до 221,5 млн руб.;

ЖКХ (с 29,6 млрд до 18,6 млрд руб.). Траты на жилищное хозяйство рассчитывают сократить с 16 млрд до 10,2 млрд руб., на коммунальное — с 10,4 млрд до 6,5 млрд руб., на благоустройство — с 2 млрд до 1,1 млрд руб.;

Физическую культуру и спорт (с 11,9 млрд до 9 млрд руб.). Расходы на массовый спорт планируют снизить с 3 млрд до 2,1 млрд руб., на спорт высших достижений — с 8,5 млрд до 6,7 млрд руб.;

Национальную безопасность и правоохранительную деятельность (с 5,9 млрд до 5,5 млрд руб.). Траты на защиту населения и территории от ЧС намерены снизить с 5,3 млрд до 4,7 млрд руб.;

Охрану окружающей среды — с 2,3 млрд до 1,7 млрд руб.;