Власти Ямала сократят расходы на образование, спорт и нацэкономику в 2027 году

ЖКХ — с 72,3 млрд до 76,8 млрд руб. Расходы на жилищное хозяйство возрастут с 19,6 млрд до 26,1 млрд руб., а на коммунальное хозяйство сократятся с 46,7 млрд до 45,8 млрд руб., на благоустройство — с 5,1 млрд до 4,1 млрд руб.;

Социальную политику — с 53,5 млрд до 54,6 млрд руб. Объем трат на социальное обеспечение населения увеличится с 41,5 млрд до 42,3 млрд руб., на социальное обслуживание населения — с 3,6 млрд до 3,7 млрд руб. Расходы на охрану семьи и детства сохранятся на уровне 4,4 млрд руб., на пенсионное обеспечение — снизятся с 805,5 млн до 760 млн руб.;

Здравоохранение — с 44,8 млрд до 47,3 млрд руб. На стационарную медицинскую помощь направят 34,8 млрд руб. вместо 28,9 млрд руб. в 2026-м, а на скорую медицинскую помощь — всего 225 млн руб. (против 736,2 млн руб. в 2026-м);

Обслуживание госдолга — с 11,9 млрд до 13 млрд руб. По данным Министерства финансов РФ, задолженность Ямала непрерывно росла с 49,4 млрд руб. в июле до 52,3 млрд руб. в октябре. Госдолг ЯНАО достиг максимальных значений за все время, начиная с конца 2025 года, когда регион начал активно брать взаймы;

Национальную безопасность и правоохранительную деятельность — с 5,7 млн до 6,1 млрд руб. Расходы на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций, на пожарную безопасность увеличат с 5,2 млрд руб. до 5,6 млрд руб.;