16 ноября МИД России сообщил об открытом письме Союза журналистов России в ЮНЕСКО по поводу отсутствующих в докладе имен. В документ не попали, в частности, сотрудники МИЦ «Известия» Семен Еремин, погибший 19 апреля 2024 года, и Александр Мартемьянов, погибший 4 января 2025 года. Холдинг отдельно обратился к гендиректору ЮНЕСКО с требованием учесть их гибель в статистике.