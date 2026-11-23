Захарова назвала неонацизмом исключение погибших журналистов РФ из доклада ЮНЕСКО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила ЮНЕСКО в неонацизме из-за того, что погибшие российские журналисты не вошли в доклад организации о безопасности прессы.
«При подготовке доклада о безопасности журналистов организация сверяет данные с некими анонимными НПО (неправительственными организациями. — “Ъ”.), что прямо нарушает ее устав и межправительственный статус»,— написала она в Telegram.
16 ноября МИД России сообщил об открытом письме Союза журналистов России в ЮНЕСКО по поводу отсутствующих в докладе имен. В документ не попали, в частности, сотрудники МИЦ «Известия» Семен Еремин, погибший 19 апреля 2024 года, и Александр Мартемьянов, погибший 4 января 2025 года. Холдинг отдельно обратился к гендиректору ЮНЕСКО с требованием учесть их гибель в статистике.
Старший пресс-секретарь ЮНЕСКО Клэр О’Хаган 19 ноября сообщила «Известиям», что организация рассматривает обращения. По ее словам, для включения журналиста в статистику требуется подтверждение от международных организаций, что он погиб именно при исполнении профессиональных обязанностей.