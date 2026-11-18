Михаил Мишустин снизил госдолг Свердловской области до 64 млрд рублей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании Свердловской области и 22 субъектам долгов по бюджетным кредитам на общую сумму 59,6 млрд руб., сообщили в правительстве РФ. По данным департамента информационной политики региона, в результате решения задолженность Среднего Урала снизилась на 8,3 млрд руб. (до 64 млрд руб.).
«Объем списания госдолга соответствует размеру вложений субъектов в обновление общественного транспорта, расселение аварийного жилья, модернизацию коммунальной инфраструктуры, реализацию инфраструктурных проектов по развитию опорных населённых пунктов»,— пояснили в правительстве РФ.
Всего, по данным властей, за 2026 год долги на 366,6 млрд руб. списали 72 субъектам. «Будем и дальше помогать российским регионам решать ключевые задачи»,— заверил господин Мишустин.
Ранее, 17 ноября, губернатор Свердловской области Денис Паслер пообещал депутатам Заксобрания продолжить снижать госдолг Среднего Урала в 2027 году в условиях снижения доходов бюджета региона по сравнению с 2026-м на 26,4 млрд руб. и роста дефицита казны до 46 млрд руб. «Был дефицит и в 2026 году (32 млрд руб.— "Ъ-Урал"), но при этом мы никаких заимствований не производили, у нас госдолг снижался и еще снизится. В прошлом году было более 150 млрд руб., сейчас уже 70 млрд руб. с лишним, и мы продолжим его снижать, чтобы устойчивость областного бюджета была высокой»,— подчеркнул тогда он.
Свердловская область на протяжении многих лет занимала первое место по размеру госдолга среди шести регионов Уральского федерального округа (УрФО), однако с начала 2025 года власти сократили его с 92,6 млрд до 72,3 млрд руб. в октябре. В данный момент Средний Урал уступает лидерство по объему задолженности ХМАО (81,4 млрд руб.) и Челябинской области (106,2 млрд руб.), однако опережает Курганскую область (7 млрд руб.), ЯНАО (52,3 млрд руб.) и Тюменскую область (54 млрд руб.).
Депутаты Заксобрания во вторник впервые с 2008 года утвердили в первом чтении проект бюджета Свердловской области на следующий год, который по размеру доходов и расходов уступает актуальному документу. Так, объем поступлений в 2027 году может быть снижен с 506,9 млрд до 480,5 млрд руб., а размер трат сокращен с 538,9 млрд до 526,5 млрд руб. В региональном правительстве заверили, что нашли средства на выполнение «всех социальных обязательств». Власти добавили, что к третьему чтению в декабре рассчитывают на изменение параметров документа в положительную сторону.