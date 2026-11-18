Депутаты Заксобрания во вторник впервые с 2008 года утвердили в первом чтении проект бюджета Свердловской области на следующий год, который по размеру доходов и расходов уступает актуальному документу. Так, объем поступлений в 2027 году может быть снижен с 506,9 млрд до 480,5 млрд руб., а размер трат сокращен с 538,9 млрд до 526,5 млрд руб. В региональном правительстве заверили, что нашли средства на выполнение «всех социальных обязательств». Власти добавили, что к третьему чтению в декабре рассчитывают на изменение параметров документа в положительную сторону.