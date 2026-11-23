NYT назвала продюсера Марка Бекмана ключевым посредником в переговорах по Алешкам
Ключевым посредником в переговорах по Алешкам оказался продюсер Марк Бекман
Ключевую роль в переговорах по перемирию в городе Алешки в Херсонской области сыграл Марк Бекман — кинопродюсер и представитель первой леди США Мелании Трамп, следует из материала американской газеты The New York Times.
Статья издания основана на сведениях, полученных от нескольких участников переговоров, в том числе от самого господина Бекмана. Некоторые собеседники согласились поделиться информацией с газетой только на условиях анонимности, учитывая деликатный характер переговоров.
По данным издания, по теме украинского конфликта Марк Бекман работает больше года. Миссией по Алешкам госпожа Трамп начала заниматься в сентябре, и ее представитель переключился на эту тему. Марк Бекман рассказал газете, что ежедневно информировал Меланию Трамп о ходе переговоров и делился с ней «каждым документом».
Именно Марк Бекман, пишет New York Times, действуя от имени первой леди, помог преодолеть семантический тупик при составлении документов: стороны подготовили два текста — на русском и украинском — с идентичными положениями о режиме прекращения огня, но с разными формулировками по статусу Алешек. Марк Бекман также убедил российскую сторону разрешить жителям покидать город без предварительных списков.
Режим прекращения огня действовал в Алешках с 27 октября по 1 ноября — самое долгое локальное перемирие за все время конфликта. За это время из города эвакуировали примерно 800 человек. 12 ноября президент России Владимир Путин предложил провести гуманитарную миссию по примеру Алешек для жителей Константиновки в Донецкой народной республике.