По данным издания, по теме украинского конфликта Марк Бекман работает больше года. Миссией по Алешкам госпожа Трамп начала заниматься в сентябре, и ее представитель переключился на эту тему. Марк Бекман рассказал газете, что ежедневно информировал Меланию Трамп о ходе переговоров и делился с ней «каждым документом».