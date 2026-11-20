Главные новости за 20 ноября. Кубань, Крым, Адыгея
Строительство восточного подъезда к Краснодару планируется завершить до конца 2027 года. Проект предусматривает создание нового магистрального въезда в город и должен способствовать снижению транспортной нагрузки.
Государственное казенное учреждение по эксплуатации и содержанию зданий администрации Краснодарского края объявило конкурс на охрану своих объектов с начальной ценой 112,85 млн руб. Заявки принимают до 7 декабря.
На Кубани более 760 инвестиционных проектов на общую сумму около 5,9 трлн руб. находятся в активной стадии реализации.
По информации на 10 ноября 2026 года, в региональном реестре Краснодарского края самовольного строительства значатся 218 многоквартирных домов (МКД). Из общего количества таких объектов 145 заселены.
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требование конкурсного управляющего о взыскании убытков с бывшего генерального директора ООО «Информационные системы и аутсорсинг» Ивана Утолина. В пользу общества взысканы убытки в размере 173 млн руб.
Краснодарский краевой суд оставил под стражей главу администрации Славянского района Романа Синяговского, обвиняемого в превышении должностных полномочий и получении взятки.
В Республике Крым реализуют 17 инвестиционных проектов в сфере виноградарства и виноделия. Заявленный объем инвестиций в основной капитал по ним составляет 7,96 млрд руб.