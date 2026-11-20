Крайсуд подтвердил конфискацию имущества семьи экс-сотрудника Росреестра на 41 млн рублей
Осужденный приобрел права на 17 объектов недвижимого имущества
Краснодарский краевой суд оставил без изменений решение Темрюкского районного суда об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя начальника Темрюкского отдела управления Росреестра по Краснодарскому краю Дмитрия Люсого и членов его семьи. Апелляционная жалоба ответчиков оставлена без удовлетворения, передает объединенная пресс-служба судов Кубани.
Как следует из материалов дела, в период работы Люсого в должности заместителя начальника отдела на него и членов его семьи были приобретены права на 17 объектов недвижимости. Источники средств, за счет которых было куплено имущество, подтвердить не удалось. Суд расценил эти действия как коррупционное нарушение.
Общая стоимость обращенной в доход государства недвижимости составила 41,2 млн руб. Решение Темрюкского районного суда было обжаловано, однако судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда согласилась с выводами первой инстанции.
Самого Люсого ранее осудили за получение взятки к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также его обязали выплатить 550 тыс. руб. штрафа.