Как следует из материалов дела, в период работы Люсого в должности заместителя начальника отдела на него и членов его семьи были приобретены права на 17 объектов недвижимости. Источники средств, за счет которых было куплено имущество, подтвердить не удалось. Суд расценил эти действия как коррупционное нарушение.