Параллельно началось строительство дороги от трассы М-4 «Дон» к международному аэропорту Краснодар (Пашковский). Ее протяженность составит 1,7 км, движение будет организовано по двум полосам. Первый этап этого проекта также рассчитывают завершить в 2027 году. При этом строительство транспортной развязки через железную дорогу планируется закончить в 2028 году.