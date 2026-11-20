Власти планируют завершить строительство восточного подъезда к Краснодару до 2028 года
Реализация проекта должна способствовать снижению транспортной нагрузки
Строительство восточного подъезда к Краснодару планируется завершить до конца 2027 года. Проект предусматривает создание нового магистрального въезда в город и должен способствовать снижению транспортной нагрузки. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Артем Артюх.
Восточный подъезд входит в проект создания Восточного транспортного коридора, который объединит центр Краснодара с трассой М-4 «Дон» на участке Восточного обхода. Всего в проект включено 12 объектов, в том числе транспортные развязки, путепроводы и дороги, связывающие пригородные поселки с магистральным маршрутом. Также предусмотрены подъезды к новому аэровокзальному комплексу аэропорта Краснодара.
Первый этап строительства восточного подъезда ведется с 2024 года. Он включает автомобильную дорогу протяженностью около 4 км — продолжение улицы Тихорецкой, два путепровода через автомобильную и железную дороги, а также тротуары, велодорожки, автобусные остановки и наружное освещение. Основные работы по возведению путепровода через автомобильную дорогу завершены, строительство железнодорожного путепровода находится на завершающей стадии.
Параллельно началось строительство дороги от трассы М-4 «Дон» к международному аэропорту Краснодар (Пашковский). Ее протяженность составит 1,7 км, движение будет организовано по двум полосам. Первый этап этого проекта также рассчитывают завершить в 2027 году. При этом строительство транспортной развязки через железную дорогу планируется закончить в 2028 году.
Дальнейшие работы на остальных объектах Восточного транспортного коридора будут проводиться с учетом возможностей финансирования. По данным краевого минтранса, проектная документация на все объекты уже разработана и получила положительные заключения государственной экспертизы Краснодарского края.