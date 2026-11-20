Размер взыскания в судебном акте в десять раз превысил изначально заявленные требования. Согласно материалам дела, конкурсный управляющий просил привлечь Утолина к ответственности в виде возмещения убытков на сумму 17,30 млн руб. Однако суд, рассмотрев доказательства, увеличил размер ответственности до 173 млн руб. Примечательно, что в ходе процесса Иван Утолин был привлечен к ответственности в качестве лица, не указанного в первоначальном заявлении управляющего.