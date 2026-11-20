В Краснодаре суд взыскал с экс-главы IT-компании 173 млн рублей убытков
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требование конкурсного управляющего о взыскании убытков с бывшего генерального директора ООО «Информационные системы и аутсорсинг» Ивана Утолина. В пользу общества взысканы убытки в размере 173 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Размер взыскания в судебном акте в десять раз превысил изначально заявленные требования. Согласно материалам дела, конкурсный управляющий просил привлечь Утолина к ответственности в виде возмещения убытков на сумму 17,30 млн руб. Однако суд, рассмотрев доказательства, увеличил размер ответственности до 173 млн руб. Примечательно, что в ходе процесса Иван Утолин был привлечен к ответственности в качестве лица, не указанного в первоначальном заявлении управляющего.
Процедура банкротства в отношении ООО «Информационные системы и аутсорсинг» ведется с 2023 года. Иван Утолин занимал должность генерального директора компании с 29 октября 2014 года по 23 июля 2023 года.
Конкурсным управляющим должника утвержден Суханов Евгений Анатольевич, член СРО «Союз АУ "Возрождение"». Он наделен правом действовать от имени общества без доверенности с 24 июля 2023 года.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Информационные системы и аутсорсинг» зарегистрировано в 209 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредители — Святослав Одинцов и Вадим Еремеев. Выручка за 2025 год составила 90 тыс. руб.