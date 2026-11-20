При избрании меры пресечения суд учел, что Синяговский более десяти лет возглавляет Славянский район и обладает авторитетом среди сотрудников администрации, которые могут выступать свидетелями по делу. По мнению суда, оставаясь на свободе, обвиняемый мог бы скрыть или уничтожить доказательства, а также оказать давление на свидетелей и других участников уголовного процесса.