Главу Славянского района Кубани оставили под стражей
Арест продлится до 31 декабря
Краснодарский краевой суд оставил под стражей главу администрации Славянского района Романа Синяговского, обвиняемого в превышении должностных полномочий и получении взятки. Апелляционная жалоба на решение Первомайского районного суда Краснодара, избравшего ему меру пресечения, оставлена без удовлетворения. Синяговский останется в СИЗО до 31 декабря 2026 года, передает объединенная пресс-служба судов Кубани.
По версии следствия, с января 2018 года по март 2026 года чиновник через посредников получил от директора частной похоронной компании не менее 26 млн руб. Вознаграждение предназначалось за организацию издания главой Славянского городского поселения незаконного постановления, которое фактически предоставляло похоронному бюро монопольное право на захоронения на местном кладбище. Для этого использовались договоры на благоустройство.
При избрании меры пресечения суд учел, что Синяговский более десяти лет возглавляет Славянский район и обладает авторитетом среди сотрудников администрации, которые могут выступать свидетелями по делу. По мнению суда, оставаясь на свободе, обвиняемый мог бы скрыть или уничтожить доказательства, а также оказать давление на свидетелей и других участников уголовного процесса.
Синяговскому предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 286 и ч. 6 ст. 290 УК РФ — покушение на превышение должностных полномочий и получение взятки в особо крупном размере.