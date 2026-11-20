Ограничение строительства в зонах подтопления может задержать инвестпроекты на Кубани
Изменения в Водном кодексе РФ затрагивают проекты в 16 районах края
В Краснодарском крае более 760 инвестиционных проектов на общую сумму около 5,9 трлн руб. находятся в активной стадии реализации. На сроки строительства части объектов могут повлиять вступившие в силу в августе 2026 года ограничения на капитальное строительство в зонах затопления и подтопления. Об этом сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона в ответ на запрос «Ъ-Кубань».
По данным ведомства, изменения в статье 67.1 Водного кодекса РФ затрагивают проекты в 16 муниципальных образованиях края. Наиболее существенная доля потенциально затронутых инициатив приходится на санаторно-курортную сферу (39%), потребительский сектор (23%) и жилищное строительство (16%).
Вместе с тем правительство РФ предусмотрело возможность продолжения строительства в таких зонах. Согласно постановлению от 28 октября 2026 года №1417, в 2026–2030 годах разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию могут выдаваться при условии, что проектная документация получила положительное заключение экспертизы и предусматривает инженерную защиту территорий и объектов от негативного воздействия вод.
В департаменте также сообщили, что за девять месяцев 2026 года в рамках заключенных протоколов о намерениях в регионе реализовали 42 инвестиционных проекта общей стоимостью около 100 млрд руб.
Наибольший объем вложений пришелся на топливно-энергетический комплекс — 63,4 млрд руб. Здесь завершили два проекта. Еще 11,6 млрд руб. инвестировали в транспортную сферу в рамках одного проекта. В потребительском секторе реализовали 13 проектов на 14,3 млрд руб., в промышленности — 14 проектов на 1,8 млрд руб.
В санаторно-курортной сфере завершили три проекта на 4,2 млрд руб., в агропромышленном комплексе — семь на 3 млрд руб., в жилищном строительстве — два на 1 млрд руб.