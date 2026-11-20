В Краснодарском крае более 760 инвестиционных проектов на общую сумму около 5,9 трлн руб. находятся в активной стадии реализации. На сроки строительства части объектов могут повлиять вступившие в силу в августе 2026 года ограничения на капитальное строительство в зонах затопления и подтопления. Об этом сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона в ответ на запрос «Ъ-Кубань».