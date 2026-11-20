Всего с 2024 года по ноябрь 2026 года из реестра исключили сведения о 57 домах в связи с их сносом или приведением в соответствие с нормативными требованиями. В 2024 году из реестра убрали 25 объектов, в 2025-м — 21, за истекший период 2026 года — 11. При этом в департаменте уточнили, что за указанный период заселенные многоквартирные дома, признанные судом самовольными постройками, не сносились.