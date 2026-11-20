На Кубани выявили 218 самовольно построенных многоквартирных домов
По информации на 10 ноября 2026 года, в региональном реестре самовольного строительства значатся 218 многоквартирных домов (МКД). Из общего количества таких объектов 145 заселены, сообщили «Ъ-Кубань» в департаменте по надзору в строительной сфере Краснодарского края.
В отношении 126 МКД имеются судебные акты о сносе или приведении в соответствие с установленными требованиями, в том числе 84 заселенных дома. Ранее в СМИ распространилась информация, что в реестре числится 219 объектов, а судебные решения были вынесены в отношении 130 из них.
Незаконные постройки расположены в 11 муниципальных образованиях региона — в Краснодаре, Сочи, Геленджике, Анапе, Новороссийске, Горячем Ключе, а также в Туапсинском, Белореченском, Крымском, Кущевском и Темрюкском муниципальных образованиях. Сведения об объектах муниципалитеты ежемесячно вносят в открытый реестр на портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края.
Всего с 2024 года по ноябрь 2026 года из реестра исключили сведения о 57 домах в связи с их сносом или приведением в соответствие с нормативными требованиями. В 2024 году из реестра убрали 25 объектов, в 2025-м — 21, за истекший период 2026 года — 11. При этом в департаменте уточнили, что за указанный период заселенные многоквартирные дома, признанные судом самовольными постройками, не сносились.
Решение о сносе самовольно возведенного дома или его приведении в соответствие с требованиями вправе принять только суд. По информации ведомства, муниципалитеты рассматривают возможность сохранения заселенных объектов при условии, что государственная экспертная организация подтвердит безопасность проживания, а признаки самостроя будут устранены. Для этого потребуется отмена судебного акта о сносе.
Региональное и федеральное законодательство не предусматривает специальных мер поддержки ни для граждан, вложивших средства в строительство таких домов, ни для покупателей квартир в них. В департаменте пояснили, что восстановить нарушенные права пострадавшие могут через возмещение ущерба в рамках гражданского или уголовного судопроизводства.