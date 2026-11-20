В Крыму реализуют 17 инвестпроектов в виноградарстве и виноделии
В Республике Крым реализуют 17 инвестиционных проектов в сфере виноградарства и виноделия. Заявленный объем инвестиций в основной капитал по ним составляет 7,96 млрд руб., фактические капитальные вложения с начала реализации проектов достигли 14,39 млрд руб. Такие данные привело министерство сельского хозяйства республики в ответ на запрос «Ъ-Кубань».
В рамках проектов предусмотрена закладка 4,78 тыс. га виноградников. К 1 октября 2026 года предприятия уже высадили 4,19 тыс. га, или около 88% от запланированной площади. Объем заявленных инвестиций на 2027 год составляет 439,49 млн руб.
Среди крупных проектов — развитие виноградарства на базе имущества бывшего ГУП РК «Агрокомбинат Виноградный», которое реализует ООО «Наш Крым». Компания заложила 736,7 га виноградников, а объем ее фактических капитальных вложений достиг 6,78 млрд руб. при заявленном объеме инвестиций 1,065 млрд руб.
ООО «Инвест-Алко» в Бахчисарайском районе заложило 1,03 тыс. га виноградников и вложило в проект 2,01 млрд руб. ООО «Рустика» высадило 700 га винограда, объем фактических инвестиций составил 1,35 млрд руб. Еще один проект — ООО «КИХ-АГРО» в Симферопольском районе — предусматривает закладку 800 га виноградников. К октябрю 2026 года предприятие высадило 435,5 га и вложило 487,7 млн руб.
По данным министерства, основным фактором, сдерживающим развитие виноградарства и виноделия в республике, стало возникновение техногенной чрезвычайной ситуации на приграничных с Украиной территориях.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в 2026 году объем государственной поддержки виноградарства и виноделия в Республике Крым увеличился на 10,9%, до 930,99 млн руб. Годом ранее на развитие отрасли направили 839,5 млн руб., в 2024 году — 736,8 млн руб. Всего за два года объем финансирования вырос на 26,3%.