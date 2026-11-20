В Республике Крым реализуют 17 инвестиционных проектов в сфере виноградарства и виноделия. Заявленный объем инвестиций в основной капитал по ним составляет 7,96 млрд руб., фактические капитальные вложения с начала реализации проектов достигли 14,39 млрд руб. Такие данные привело министерство сельского хозяйства республики в ответ на запрос «Ъ-Кубань».