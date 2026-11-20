На отдельных постах охранники будут работать с оружием, а мобильные группы должны иметь оружие и специальные средства. При этом для других постов заказчик указал, что оружие не требуется. Технические средства — видеонаблюдение, сигнализация, системы контроля доступа и обнаружения запрещенных предметов — принадлежат заказчику. Условия требуют от участников лицензии на охранную деятельность и разрешения на хранение и использование оружия. Кроме того, компания должна подтвердить опыт исполнения договора по охране объектов стоимостью не менее 20% от начальной цены конкурса — это минимум 22,57 млн руб.