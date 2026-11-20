Власти Кубани потратят 113 млн рублей на охрану административных зданий
Всего на охрану чиновников понадобится 205,7 тысяч человеко-часов
Государственное казенное учреждение по эксплуатации и содержанию административных зданий администрации Краснодарского края объявило конкурс на охрану своих объектов с начальной ценой 112,85 млн руб. Заявки принимают до 7 декабря, итоги конкурса планируют подвести 10 декабря. Победитель должен приступить к работе 25 декабря 2026 года; срок контракта заканчивается 2 февраля 2028 года. Заказчик проводит закупку по 44-ФЗ через РТС-тендер, уполномоченное учреждение — краевая Дирекция государственных закупок, следует из данных карточки закупки в ЕИС, опубликованной в сервисе «Контур.Закупки».
Техническое задание разбивает заказ на 12 позиций общей трудоемкостью 205,7 тыс. человеко-часов. Самая крупная часть — 87,6 тыс. часов постовой охраны за 41,91 млн руб.; еще 61,32 тыс. часов оценили в 33,79 млн руб. На двух позициях предусмотрели работу мобильных групп, вместе они составляют 113,88 тыс. часов и около 56,81 млн руб. Остальные позиции охватывают посты без мобильного реагирования, включая круглосуточные смены и работу в рабочие дни. Часть постов должна обеспечивать пропускной и внутриобъектовый режим, часть — охранять здания и имущество.
На отдельных постах охранники будут работать с оружием, а мобильные группы должны иметь оружие и специальные средства. При этом для других постов заказчик указал, что оружие не требуется. Технические средства — видеонаблюдение, сигнализация, системы контроля доступа и обнаружения запрещенных предметов — принадлежат заказчику. Условия требуют от участников лицензии на охранную деятельность и разрешения на хранение и использование оружия. Кроме того, компания должна подтвердить опыт исполнения договора по охране объектов стоимостью не менее 20% от начальной цены конкурса — это минимум 22,57 млн руб.
Конкурс оценивает не только цену: ей отдали 40% веса, квалификации участника — 60%. В заявке участник должен предложить наименьшую цену, но итоговый результат также зависит от опыта, ресурсов и деловой репутации. Начальную цену сформировали из ставок от 478,48 до 860,45 руб. за человеко-час в зависимости от вида поста и режима службы.