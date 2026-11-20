Главные новости за 20 ноября: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов
События пятницы: выбор «Ъ-Черноземье»
Депутаты Воронежской областной думы скорректировали параметры бюджета региона на 2026 год. Доходная часть казны увеличилась на 8,7 млрд руб., а дефицит сократился почти на 19 млрд руб. После внесенных корректировок доходы областного бюджета превысили 226 млрд руб., расходы составили 246,5 млрд руб., а технический дефицит снизился примерно до 20,5 млрд руб.
В министерстве культуры Воронежской области прокомментировали «Ъ-Черноземье» информацию о возбуждении уголовного дела по факту кражи оборудования в Воронежском академическом театре драмы имени Кольцова. В ведомстве уточнили, что учреждение самостоятельно направило соответствующее заявление в правоохранительные органы.
В Белгородской области жители Валуйского округа остаются без стационарного интернета и телефонной связи. Перебои вызваны повреждением инфраструктуры «Ростелекома» после массированного обстрела Валуек.
«Курский электроаппаратный завод» Андрея Канунникова вложил 350 млн руб. в автоматизацию производства автоматических выключателей, защищающих электросети от коротких замыканий и аварий. Выход оборудования на проектную мощность позволит предприятию нарастить выпуск продукции на 30% — до 2 млн шт. в год, а линейка изделий расширится до 300 позиций.
Липецкое ПАО «Энергия», близкое к семье председателя областного совета Владимира Серикова, с января по сентябрь 2026 года получило почти 2,3 млрд руб. чистой прибыли. Показатель вырос на 23% к уровню аналогичного периода прошлого года (более 1,8 млрд руб.).
В Орле стоимость проезда в общественном транспорте может вырасти до 37 руб. при безналичной оплате и до 40 руб. за наличный расчет (сейчас — 33 и 36 руб. соответственно). Проект соответствующего решения вынесен на рассмотрение ближайшей сессии городского совета.
Квалификационная коллегия судей Тамбовской области наложила дисциплинарное взыскание в виде предупреждения на судью Токаревского районного суда Светлану Осокину, параллельно прекратив ее полномочия на основании поданного заявления об отставке. Также коллегия прекратила полномочия председателя Петровского районного суда Дмитрия Сысоева в связи с его добровольным уходом в отставку.