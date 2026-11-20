Квалификационная коллегия судей (ККС) Тамбовской области на заседании 20 ноября признала в действиях судьи Токаревского районного суда Светланы Осокиной наличие дисциплинарного проступка и наложила на нее дисциплинарное взыскание в виде предупреждения, параллельно прекратив полномочия судьи в связи с ее письменным заявлением об отставке. Помимо этого, прекращены полномочия председателя Петровского районного суда Дмитрия Сысоева — также в связи с его заявлением об отставке.