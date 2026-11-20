Полномочия двух судей прекращены в Тамбовской области
Квалификационная коллегия судей (ККС) Тамбовской области на заседании 20 ноября признала в действиях судьи Токаревского районного суда Светланы Осокиной наличие дисциплинарного проступка и наложила на нее дисциплинарное взыскание в виде предупреждения, параллельно прекратив полномочия судьи в связи с ее письменным заявлением об отставке. Помимо этого, прекращены полномочия председателя Петровского районного суда Дмитрия Сысоева — также в связи с его заявлением об отставке.
Также на заседании ККС рекомендовала на должность мирового судьи судебного участка №9 Октябрьского района города Тамбова Маргариту Порфирьеву.
На этой неделе «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что ККС Липецкой, Воронежской и Тамбовской областей объявили конкурсы на замещение вакантных должностей в судах различных инстанций. Суммарно в трех регионах открыто 19 вакансий, включая руководящие посты. В частности, в Тамбовской области ищут заместителя председателя Ленинского районного суда в областном центре..