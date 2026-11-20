Воронежский государственный театр драмы заявил о похищении имущества
В министерстве культуры Воронежской области прокомментировали «Ъ-Черноземье» информацию о возбуждении уголовного дела по факту кражи оборудования в Воронежском государственном академическом театре драмы имени Кольцова. Как сообщили в региональном Минкульте, по данному вопросу государственным бюджетным учреждением подано заявление в правоохранительные органы.
«В настоящее время соответствующими службами ведутся следственные мероприятия»,— рассказали в ведомстве.
На вопрос о том, есть ли в деле подозреваемый, в областном министерстве культуры ответили, что «виновным лицо может считаться только на основании решения суда и вступления приговора в законную силу».
Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что по факту кражи в драмтеатре правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, предусматривающей до шести лет лишения свободы. По данным издания, речь может идти о светотехническом оборудовании стоимостью несколько сотен тысяч рублей. Кроме того, по сведениям воронежских СМИ, не исключается причастность к преступлению человека из руководящего состава театра.