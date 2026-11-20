Дефицит бюджета Воронежской области на 2026 год сократился на 19 млрд рублей
Депутаты Воронежской областной думы 19 ноября утвердили очередные изменения параметров бюджета региона на 2026 год. В соответствии с корректировками доходы казны выросли на 8,7 млрд руб., а дефицит сократился почти на 19 млрд. Об этом рассказала пресс-служба регионального парламента.
После уточнений доходы областного бюджета в 2026 году составили свыше 226 млрд руб., расходы — 246,5 млрд рублей, технический дефицит — около 20,5 млрд руб. По информации председателя облдумы Юрия Матузова, дополнительные средства были направлены на повышение оплаты труда бюджетников, поддержку участников специальной военной операции и их семей, развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также укрепление коммунальной инфраструктуры.
Необходимость корректировки связали, в частности, с перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств. В рамках программы оздоровления госфинансов оптимизация областного финансирования в 2026 году составила свыше 10 млрд руб. Эти средства, как уточнили в облдуме, направлены в резерв и будут формировать расходную часть бюджетов следующего периода.
Отдельно в сообщении пресс-службы облдумы отмечается, что министерству региональной безопасности в результате корректировок было выделено 51 млн руб. на обеспечение закупок товаров и услуг для государственных нужд, а также на выплаты гражданам, чье имущество пострадало в результате атак БПЛА.
Объем финансирования областной адресной инвестиционной программы (ОАИП) в 2026 году с учетом корректировок составит 16,1 млрд руб.
На этой неделе «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в соответствии с проектом бюджета Воронежа на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов доходы городской казны в следующем году запланированы в объеме 49,9 млрд руб. Расходы предполагаются в размере порядка 50,2 млрд руб., а дефицит бюджета — 262,9 млн руб. Публичные слушания по проекту бюджета пройдут в Воронежской городской думе 30 ноября.
Сегодня также сообщалось, что в Воронежской области повысили ставки транспортного налога на водный и воздушный транспорт. В среднем они выросли на 30–40%. Первые фактические выплаты придутся на 2028 год.