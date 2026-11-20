После уточнений доходы областного бюджета в 2026 году составили свыше 226 млрд руб., расходы — 246,5 млрд рублей, технический дефицит — около 20,5 млрд руб. По информации председателя облдумы Юрия Матузова, дополнительные средства были направлены на повышение оплаты труда бюджетников, поддержку участников специальной военной операции и их семей, развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также укрепление коммунальной инфраструктуры.