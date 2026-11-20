Прибыль липецкой «Энергии» за девять месяцев выросла до 2,3 млрд рублей
ПАО «Энергия», зарегистрированное в городе Ельце Липецкой области и близкое к семье спикера облсовета Владимира Серикова, в период с января по сентябрь 2026-го получило чистую прибыль в размере почти 2,3 млрд руб. Показатель вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (более 1,8 млрд руб.). Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность предприятия.
По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Энергии» выросла на 21,5% — с 16 до 19,4 млрд руб., прибыль от продаж — на 37%, с 2,7 до 3,7 млрд руб.
В начале ноября «Ъ-Черноземье» рассказывал, что совет директоров ПАО «Энергия» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 года в размере 7,6 тыс. руб. на одну обыкновенную акцию. Средства хотят выделить из нераспределенной прибыли прошлых лет. С учетом данных отчетности эмитента, где фигурируют 125 055 голосующих ценных бумаг, совокупный объем распределяемых средств может составить около 950,4 млн руб.
Также на прошлой неделе стало известно, что Арбитражный суд Курганской области принял иск ПАО «Энергия» к АО «Специальное конструкторское технологическое бюро «Курганприбор» (входит в одноименный оборонно-промышленный холдинг). Спор касается договора поставки. Истец требует взыскать с курганского завода долг за поставленную продукцию (батареи 9И-155) в размере 245,85 млн руб., а также неустойку за период с 23 марта по 21 октября в размере 25 млн руб. Помимо этого, «Энергия» настаивает на дальнейшем начислении пеней.