ПАО «Энергия», зарегистрированное в городе Ельце Липецкой области и близкое к семье спикера облсовета Владимира Серикова, в период с января по сентябрь 2026-го получило чистую прибыль в размере почти 2,3 млрд руб. Показатель вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (более 1,8 млрд руб.). Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность предприятия.