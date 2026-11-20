Обращение прозвучало на фоне подготовки прямой линии губернатора: господин Шуваев сообщил, что с момента анонса только по телефону поступили почти 1 тыс. вопросов, из-за чего сбор обращений продлен на сутки, а эфир перенесен на 20 ноября. «Вижу большой запрос на общение и помощь по самым разным вопросам и ситуациям», — написал глава региона.