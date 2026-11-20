В белгородских Валуйках после атаки на инфраструктуру без связи остаются 60 тыс. жителей
Жители Валуйского округа Белгородской области остаются без стационарного интернета и связи после массированной атаки в Валуйках, в частности, по мощностям «Ростелекома». Это подтвердил министр цифрового развития Белгородской области Алексей Богомолов под постом губернатора Александра Шуваева «Вконтакте» — посвященном его прямой линии.
По данным «Ъ-Черноземье», отключение может затянуться на несколько недель. Назначенный на должность в середине октября господин Богомолов пояснил, что после аварийной ситуации ПАО «Ростелеком» «незамедлительно приступил» к аварийно-восстановительным работам.
«К сожалению, для восстановления всех услуг связи в Валуйском муниципальном округе потребуется время. Надеемся, что в ближайшее время восстановительные работы удастся завершить», — говорится в сообщении. Конкретных сроков министр не назвал.
Обращение прозвучало на фоне подготовки прямой линии губернатора: господин Шуваев сообщил, что с момента анонса только по телефону поступили почти 1 тыс. вопросов, из-за чего сбор обращений продлен на сутки, а эфир перенесен на 20 ноября. «Вижу большой запрос на общение и помощь по самым разным вопросам и ситуациям», — написал глава региона.