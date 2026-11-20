По данным Rusprofile, АО «Курский электроаппаратный завод» было зарегистрировано в Курске в 1992 году. Основной вид деятельности — производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Уставный капитал составляет 18,6 млн руб. Управляется АО УК «КЭАЗ» Андрея Канунникова. Эта же компания выступает единственным владельцем предприятия. По итогам 2021 года завод выручил 4,2 млрд руб. и получил 327 млн руб. чистой прибыли. Более актуальные финпоказатели не раскрываются.

По данным ФРП, КЭАЗ выпускает автоматические выключатели для распределения, коммутации и защиты электрических цепей напряжением до 1500 В. Аппараты автоматически размыкают цепь при аварийных режимах (перегрузке или коротком замыкании), защищая тем самым оборудование, здания и людей. Кроме того, они позволяют вручную или дистанционно управлять подачей электроэнергии на отдельных участках сети. Продукция поставляется во все регионы России, а также в страны ближнего зарубежья: Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Грузию, Армению и Молдавию. Среди крупнейших заказчиков — «Россети», «Газпром», РЖД, Московский метрополитен.