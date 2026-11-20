Стоимость проезда в общественном транспорте Орла может вырасти с 33 до 37 руб. при оплате картой и с 36 до 40 руб. при наличном расчете. Проект соответствующих изменений рассмотрит горсовет облцентра на ближайшей сессии. Об этом сообщили в городском парламенте.