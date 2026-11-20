В Орле проезд в общественном транспорте может подорожать на 4 рубля
Стоимость проезда в общественном транспорте Орла может вырасти с 33 до 37 руб. при оплате картой и с 36 до 40 руб. при наличном расчете. Проект соответствующих изменений рассмотрит горсовет облцентра на ближайшей сессии. Об этом сообщили в городском парламенте.
Накануне изменение тарифа одобрил комитет по экономической политике и развитию предпринимательства горсовета. Рассмотрение вопроса инициировала мэрия.
В последний раз стоимость проезда в Орле повышали 1 января 2026 года — также на 4 руб. С того момента перевозчики неоднократно обращались в городскую администрацию с просьбой пересмотреть тариф из-за подорожания техобслуживания транспортных средств, горюче-смазочных материалов, роста расходов на замену шин и других комплектующих. С учетом этих параметров, а также характеристик подвижного состава и методических рекомендаций Минтранса власти облцентра рассчитали экономически обоснованную стоимость поездки: 45 руб. при оплате картой и 50 руб. — наличными. При этом в мэрии учли потенциальное «социальное напряжение» из-за резкого повышения цен, поэтому предложили поднять тариф на 12,1% и 11,1% соответственно.
«Предлагаемое повышение тарифов на проезд в общественном транспорте Орла — это вынужденная мера, направленная на обеспечение стабильной работы транспортной системы города, а во главе угла — выполнение социальных обязательств перед жителями»,— заключили в горсовете.
В начале 2026 года орловский губернатор Андрей Клычков заявлял о планах передать полномочия по транспортному обслуживанию облцентра на уровень региона с 1 января 2027 года. По мнению господина Клычкова, это позволит объединить межмуниципальные и муниципальные перевозки для повышения качества работы общественного транспорта в Орловской городской агломерации.