Главные новости недели в Нижегородской области к 22 ноября
Валовой региональный продукт Нижегородской области вырос на 0,9% за девять месяцев 2026 года. Наибольший рост отмечается в ИТ-секторе и розничной торговле.
Дмитрий Кириллов и Наталия Филоненко претендуют на должности зампредов Нижегородского облсуда. Их заявления рассмотрит Высшая квалификационная коллегия судей.
Не прошедший в заксобрание глава района Приокского Нижнего Новгорода Михаил Шатилов перешел из ЛДПР в «Единую Россию». Он стал вторым нижегородским политиком, перешедшим из ЛДПР в ЕР в этом году.
Бывший спикер заксобрания Нижегородской области и экс-депутат Госдумы РФ Евгений Лебедев избран председателем Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей. Он сменил Валерия Цыбанева, который посвятил ассоциации 35 лет.
Депутаты намерены запретить в Нижегородской области использование пиротехники даже в праздники до конца СВО. Единого мнения пока нет, депутаты работают над законопроектом.
«Сбербанк лизинг» получит контракт на 60 троллейбусов для Нижнего Новгорода. Контракт заключат по начальной цене — 2,36 млрд руб.
Набережную на Гребном канале планируют сделать за два года и 3 млрд руб. Финансировать стройку будут за счет федерального и областного бюджетов.
Проезд подорожает до 50 руб. в Нижнем Новгороде с 1 декабря. Себестоимость проезда Региональная служба по тарифам оценивает в 66 руб.
Никто не заявился на закупку 30 автобусов для Нижнего Новгорода в лизинг. «Нижегородпассажиравтотранс» намеревался купить автобусы большого класса почти за 538 млн руб.