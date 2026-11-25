«Время идет, а согласия нет»
Дмитрий Дризе — об очередном переговорном раунде по Украине
Владимир Зеленский отверг возможность вывода украинских войск из Донбасса. Ранее президент Украины вновь раскритиковал администрацию Дональда Трампа за якобы пророссийскую позицию. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что переговорный процесс вновь застопорился.
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Владимир Зеленский дал очередное интервью, на этот раз агентству Bloomberg, в котором вновь фактически подверг критике Дональда Трампа. Общий смысл такой: нынешняя администрация США ставит целью завершить противостояние до конца года, но при этом предпочитает больше давить на Киев, а не на Москву, в том числе путем сокращения военных поставок, включая крайне необходимые на данном этапе ракеты для систем ПВО. Почему так происходит? Потому что, по мнению Зеленского, это намного проще, чем вести жесткий разговор с Россией. Президент Украины недвусмысленно намекнул, что может обратиться за помощью к новому составу Конгресса, когда тот приступит к работе.
Собственно, к чему все это? Похоже, что переговорный процесс в который раз застопорился. Очередной раунд консультаций анонсирован на самое ближайшее время, однако обстановка не располагает к большому оптимизму. Владимир Зеленский отказывается следовать «духу Анкориджа» и выводить войска из подконтрольной Киеву части Донбасса. Теоретически такое возможно, но только в обмен на твердые гарантии безопасности. Есть наметки, что они станут аналогом 5-й статьи устава НАТО. Однако пока все это выглядит размыто и неконкретно.
В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что не хочет обсуждать подобные детали, так как сначала нужно заключить мир. Вопрос с участием Европы в переговорах также завис в воздухе: каждая сторона выдвигает свои условия, в результате чего и здесь образовался тупик.
Тем временем белорусский лидер Александр Лукашенко достаточно неожиданно предложил Владимиру Зеленскому вместе прибыть в Москву, обещая выступить гарантом его безопасности, чтобы решить проблему мира втроем. Однако украинский лидер готов встречаться исключительно на нейтральной территории. В противном случае это будет выглядеть как сдача позиций, в чем он совершенно не заинтересован.
Что касается строительства новой архитектуры мировой безопасности, здесь также не заметно продвижения. Европейцев во многом устраивает существующий порядок вещей.
При этом Зеленский, похоже, готов рискнуть и поставить на новый состав Конгресса, ослабление Дональда Трампа и, соответственно, на возвращение Америки в качестве основного партнера Украины со всеми вытекающими отсюда последствиями. Он намерен требовать новых антироссийских санкций и поставок оружия Киеву, причем масштабных.
Так кажется, что и Европа особо не намерена торопиться. Действительно, для Старого Света есть смысл подождать демократов и восстановления с союзниками глобальных связей, которые сильно пострадали во время правления Дональда Трампа. Правда, Конгресс здесь не особенно правомочен. Теоретически и сам президент США может изменить позицию под давлением общественного мнения, с которым в Америке принято считаться. Как бы то ни было, время идет, а согласия, как не было, так и нет.