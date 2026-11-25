Так кажется, что и Европа особо не намерена торопиться. Действительно, для Старого Света есть смысл подождать демократов и восстановления с союзниками глобальных связей, которые сильно пострадали во время правления Дональда Трампа. Правда, Конгресс здесь не особенно правомочен. Теоретически и сам президент США может изменить позицию под давлением общественного мнения, с которым в Америке принято считаться. Как бы то ни было, время идет, а согласия, как не было, так и нет.