Никто не заявился на закупку 30 автобусов для Нижнего Новгорода в лизинг
Закупка на поставку в лизинг 30 автобусов крупнейшему перевозчику Нижнего Новгорода ГП «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) не состоялась. На нее не поступило ни одной заявки, указано в карточке лота на сайте торгов.
Как писал «Ъ-Приволжье», НПАТ намеревался купить в лизинг 30 автобусов большого класса почти за 538 млн руб. Поставку транспорта заказчик ожидал до 10 декабря 2026 года.
Добавим, единственным участником закупки на поставку в лизинг 60 троллейбусов для Нижнего Новгорода стало АО «Сбербанк лизинг». Заказчик «Нижегородэлектротранс» заключит договор по начальной цене — 2,36 млрд руб.