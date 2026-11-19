Закупка на поставку в лизинг 30 автобусов крупнейшему перевозчику Нижнего Новгорода ГП «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) не состоялась. На нее не поступило ни одной заявки, указано в карточке лота на сайте торгов.