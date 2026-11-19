Индексацию тарифов в РСТ назвали вынужденной мерой, обусловленной необходимостью стабильной работы перевозчиков при росте цен на топливо, запчасти и обслуживание транспорта, а также доведения зарплаты водителей до среднестатистического уровня. Себестоимость одной поездки в общественном транспорте Нижнего Новгорода оценивается в 66 руб. «Таким образом, установленный тариф остается ниже фактических затрат на перевозку пассажира», — добавили в службе.