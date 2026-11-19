Проезд подорожает до 50 рублей в Нижнем Новгороде
Стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода с 1 декабря 2026 года составит 50 руб., сообщили в региональной службе по тарифам. Сейчас билет стоит 40 руб., то есть стоимость изменится на 25%.
Индексацию тарифов в РСТ назвали вынужденной мерой, обусловленной необходимостью стабильной работы перевозчиков при росте цен на топливо, запчасти и обслуживание транспорта, а также доведения зарплаты водителей до среднестатистического уровня. Себестоимость одной поездки в общественном транспорте Нижнего Новгорода оценивается в 66 руб. «Таким образом, установленный тариф остается ниже фактических затрат на перевозку пассажира», — добавили в службе.
При пересадках тариф в наземном общественном транспорте в течение часа составит 59 руб., в течение 90 минут — 75 руб. Все льготы сохраняются в полном объеме.
Последнее повышение стоимости проезда в Нижнем Новгороде было в ноябре 2025 года, напомнили в РСТ, добавив, что по 50 руб. проезд сейчас стоит, например, в Челябинске и Краснодаре.