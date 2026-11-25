ЦУМ выступил модным партнером премии Wheretoeat
6 ноября в Lotte Hotel Moscow прошла XI церемония ресторанной премии «Wheretoeat Москва-2026», где впервые первое место занял проект «За крышей» от команды Big Wine Freaks. Модным партнером премии выступил ЦУМ: лауреатам номинаций «Шеф-повар года» и «Женщина шеф-повар года» вручили эксклюзивные броши Mercury — платиновые скрещенные ножи и золотые ложки с бриллиантами соответственно.
Шеф-поваром года стал Мирко Дзаго (Onest, «Аист», BRO&N), а Екатерина Алехина из Biologie победила в женской номинации. В топ-10 ресторанов также вошли: Olluco, Carniceria Vino, SAVVA, Jun, «Северяне», «Пробка», Bruno, Onest и LEO. Среди других победителей — Дарья Шмарова (шеф-кондитер), Дмитрий Кипелкин (сомелье), бар Hanky 3/7 и ресторан Motto Azabu, отмеченный выбором СМИ.