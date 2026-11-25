Шеф-поваром года стал Мирко Дзаго (Onest, «Аист», BRO&N), а Екатерина Алехина из Biologie победила в женской номинации. В топ-10 ресторанов также вошли: Olluco, Carniceria Vino, SAVVA, Jun, «Северяне», «Пробка», Bruno, Onest и LEO. Среди других победителей — Дарья Шмарова (шеф-кондитер), Дмитрий Кипелкин (сомелье), бар Hanky 3/7 и ресторан Motto Azabu, отмеченный выбором СМИ.