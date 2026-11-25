Книжный сервис «Литрес» и онлайн-сервис психологической поддержки «Ясно» изучили интерес россиян к теме синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). В октябре 2026 года эту тему среди запросов при обращении к психологу отметили 10% новых пользователей сервиса «Ясно», свидетельствуют данные опроса (его результаты есть у «Ъ»). Чаще всего эта тема встречается у молодой аудитории — половина пользователей с таким запросом младше 25 лет, а медианный возраст составляет 24 года. При этом выручка «Литреса» от книг по этой теме выросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.