Люди в возрасте до 25 лет чаще других обращаются к психологам по поводу СДВГ
Книжный сервис «Литрес» и онлайн-сервис психологической поддержки «Ясно» изучили интерес россиян к теме синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). В октябре 2026 года эту тему среди запросов при обращении к психологу отметили 10% новых пользователей сервиса «Ясно», свидетельствуют данные опроса (его результаты есть у «Ъ»). Чаще всего эта тема встречается у молодой аудитории — половина пользователей с таким запросом младше 25 лет, а медианный возраст составляет 24 года. При этом выручка «Литреса» от книг по этой теме выросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольший спрос на литературу про СДВГ пришелся на август. Так, в топ-3 книг по теме «Синдром дефицита внимания и гиперактивности» среди пользователей «Литреса» вошли: «У меня СДВГ: что с этим делать» Евгения Дашкова, «Моя жизнь с СДВГ: как помочь детям, как справиться взрослым» Михаила Лабковского и Леонида Чутко, а также «СДВГ 2.0. Новые стратегии успешной жизни людей с синдромом дефицита внимания» Эдварда М. Хеллоуэлла и Джона Дж. Рейти.
Данные книжного сервиса приведены за период с 1 января по 23 ноября 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Рейтинг книг составлен по совокупной выручке во всех моделях монетизации — поштучная покупка, абонемент, подписка — в форматах аудио и текста. Данные «Ясно» основаны на обезличенных ответах новых пользователей сервиса за октябрь 2026 года.