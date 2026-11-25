Согласно инициативе, ЧОПы должны будут уведомлять обо всех охранных мероприятиях, начатых 1 сентября 2026 года или позднее, а подразделения ведомственной охраны — о тех, что проводятся после 31 июля 2025 года. При предоставлении информации не в установленный срок или в неполном объеме предусмотрены штрафы до 20 тыс. руб. для должностных лиц и до 50 тыс. руб. для юрлиц.