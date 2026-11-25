Госдума в первом чтении одобрила законопроект о праве Росгвардии штрафовать ЧОПы
Согласно инициативе, ЧОПы должны будут уведомлять обо всех охранных мероприятиях, начатых 1 сентября 2026 года или позднее, а подразделения ведомственной охраны — о тех, что проводятся после 31 июля 2025 года. При предоставлении информации не в установленный срок или в неполном объеме предусмотрены штрафы до 20 тыс. руб. для должностных лиц и до 50 тыс. руб. для юрлиц.
Информация от ЧОПов, указано в пояснительной записке, нужна Росгвардии для того, чтобы определить потребность в боевом оружии для обеспечения требуемого уровня защищенности критически важных объектов, а также для усиления безопасности на них, в том числе от беспилотников.
Замглавы Росгвардии на пленарном заседании Госдумы 24 ноября говорил, что орган фактически уже начал исполнять новые полномочия, передают «Ведомости». Он указал, что ведомство проверило свыше 500 объектов и составило 216 протоколов об административных правонарушениях.