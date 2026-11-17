ВРП Нижегородской области вырос на 0,9% по итогам девяти месяцев
Экономика Нижегородской области по итогам девяти месяцев 2026 года сохранила позитивную динамику: валовой региональный продукт (ВРП) по предварительным итогам вырос на 0,9%, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Наибольший рост за девять месяцев 2026 года отмечается в розничной торговле — на 5% в сопоставимых ценах; в ИТ-секторе — на 5,8%; в промышленности — на 0,5% (за январь — май текущего года в этой сфере отмечался спад на 1,7%). Сдерживающим фактором остается ситуация в строительстве, автопромышленности, металлургическом производстве и нефтепереработке.
Заместитель губернатора Егор Поляков отметил, что положительную динамику в кабмине воспринимают «не как рост, а как показатель устойчивости нижегородских предприятий и своего рода „обратную связь“ от бизнеса»: «Это значит, что работу оперштаба, не допускающего откровенно кризисных ситуаций, необходимо продолжать. Кроме того, крайне важны прямые встречи с бизнесом, где предприниматели могут рассказать о наболевшем».
Ближайшая такая встреча губернатора с бизнесом запланирована на конец ноября, добавил Егор Поляков.
Как писал «Ъ-Приволжье», к концу 2026 года правительство Нижегородской области не ожидает значительного оживления экономики и рассчитывает сохранить ее в «околонулевой» зоне.