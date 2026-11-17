Наибольший рост за девять месяцев 2026 года отмечается в розничной торговле — на 5% в сопоставимых ценах; в ИТ-секторе — на 5,8%; в промышленности — на 0,5% (за январь — май текущего года в этой сфере отмечался спад на 1,7%). Сдерживающим фактором остается ситуация в строительстве, автопромышленности, металлургическом производстве и нефтепереработке.