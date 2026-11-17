Михаил Шатилов был депутатом нижегородского заксобрания от ЛДПР в пятом и шестом созывах. В 2017 году он сдал мандат в связи с назначением заместителем главы Приокского района, а в 2018 году стал главой. Он был единственным главой района в Нижнем Новгороде, представлявшим оппозиционную партию.