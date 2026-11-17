Не прошедший в заксобрание глава района Нижнего Новгорода перешел из ЛДПР в ЕР
Глава Приокского района Нижнего Новгорода Михаил Шатилов, не ставший депутатом заксобрания Нижегородской области от ЛДПР на прошедших выборах, вступил в «Единую Россию». Как сообщили «Ъ-Приволжье» в пресс-службе регионального отделения ЕР, на конференции 17 ноября губернатор, секретарь реготделения Глеб Никитин вручил ему партийный билет. Заявление о вступлении в «Единую Россию» господин Шатилов подал 20 октября.
Михаил Шатилов был депутатом нижегородского заксобрания от ЛДПР в пятом и шестом созывах. В 2017 году он сдал мандат в связи с назначением заместителем главы Приокского района, а в 2018 году стал главой. Он был единственным главой района в Нижнем Новгороде, представлявшим оппозиционную партию.
Летом 2026 года Михаил Шатилов выдвинулся от ЛДПР в заксобрание восьмого созыва и ушел с должности главы района. На выборах партия взяла только два мандата, которые после отказа лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и руководителя реготделения Владислава Атмахова достались Дмитрию Елизарову и Алексею Здюмаеву. Михаил Шатилов шел пятым в общей части списка. После выборов он вернулся на пост главы Приокского района.
Причины перехода в другую партию Михаил Шатилов публично не пояснял, для комментариев он недоступен. Координатор реготделения ЛДПР, депутат Госдумы Владислав Атмахов на вопрос о возможных причинах выхода коллеги из партии засомневался, что тот действительно вышел, так как никаких документов Михаилу Шатилову он не подписывал.
Добавим, что «Единую Россию» в этом году пополнил еще один выходец из ЛДПР — депутат заксобрания седьмого созыва Антон Ананьин вступил в партию перед выборами, став в восьмом созыве депутатом от ЕР.